Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani için çarpıcı sözler: "Süper Lig onun için iyi bir sahne"

Süper Lig devi Beşiktaş, bonservisi İtalyan devi Inter'in elinde bulunan 23 yaşındaki ön libero Kristjan Asllani'yi kiralık olarak renklerine bağladı. Ülke basınının önde gelen kuruluşlarından biri olan Tuttomercatoweb'te Inter'i takip eden muhabir Bruno Cadelli, transferi sabah.com.tr'ye değerlendirdi. İşte haberin detayları...

Aytunç Akın
Giriş Tarihi: 30.01.2026 07:02
Beşiktaş, ara transfer döneminin ikinci takviyesini Serie A devi Inter'in orta saha oyuncusu Kristjan Asllani ile gerçekleştirdi.

Asllani, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak. Yapılacak mukavelede, zorunlu olmayan satın alma opsiyonu maddesi olacak.

INTER MUHABİRİ DEĞERLENDİRDİ

İtalyan basınının önde gelen kuruluşlarından Tuttomercatoweb'te Inter'i takip eden Gazeteci Bruno Cadelli, Kristjan Asllani transferini sabah.com.tr'ye değerlendirdi.

"SON DERECE ZEKİ BİR OYUNCU"

Bruno Cadelli, "Kristjan Asllani, taktik açıdan son derece zeki bir oyuncu. Bunun nedeni, kariyeri boyunca orta sahada farklı roller üstlenmiş olması. Serie A, taktik bakış açısından oyun bilgisi aktarma konusunda hiçbir yabancı ligin sahip olamayacağı bir seviyeye sahip.

"DAHA ÇOK DENGELEYEN BİRİ"

Asllani kariyeri boyunca çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Empoli'de ofansif orta saha olarak başladı, ardından box-to-box orta saha rolünde oynadı. Inter ve Torino'da ise her zaman savunmanın önünde görev yaptı. Daha çok oyunu dengeleyen bir oyuncu ve kesinlikle tempo ile yoğunluk konusunda gelişmesi gerekiyor." dedi.

"ATLETİK KAPASİTESİ İYİ"

Oyun yapısından bahseden Cadelli, "Orta sahada ikili sistemde sorunsuz şekilde oynayabilir. Taktik yapıya kolay uyum sağlayabilen bir oyuncudan bahsediyoruz; ancak savunmanın önünde oynadığında kendini daha iyi ifade ediyor. Atletik kapasitesi iyi, fakat fiziksel olarak ezici bir oyuncu olduğunu söyleyemeyiz.

"SOĞUKKANLI OLMAYI BAŞARIYOR"

En zor anlarda bile her zaman soğukkanlı kalmayı başardı. Bu çok önemli bir özellik. Bir diğer güçlü yanı ise saha içi ve saha dışındaki davranışları. Gerçekten çok iyi bir karakter. Bana göre geçmişte, özellikle Inter taraftarları tarafından haksız eleştirildi. Hem fiziksel hem de karakter anlamında gelişim gösterebilir. Ortaya çıkmak ve gelişmek için tüm özelliklere sahip." diye konuştu.

"TARAFTAR DESTEĞİNİ ALIRSA KALİTESİNİ ORTAYA KOYAR"

"Beşiktaş taraftarlarının sabırlı olması gerekiyor; çünkü yeni bir lige uyum sağlamak hiçbir zaman kolay değildir." diyen İtalyan gazeteci, "Taraftar desteğini arkasına alırsa, kendini gösterecek ve kalitesini ortaya koyacaktır. Daha önce de söylediğim gibi, geçmişte haksız eleştiriler aldı. Hava topları onun güçlü yanı değil, fiziksel olarak baskın bir oyuncu değil. Daha çok savunma ve denge kurma konusunda etkili." ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG ONUN İÇİN DOĞRU BİR SAHNE"

Cadelli, "Bu kesinlikle onun en büyük sınavı olacak. Tekniği iyi, ancak fiziksel temas onu zorlayabilir. Yine de Türkiye'ye gelmesi durumunda çekineceğini düşünmüyorum. Yurt dışı deneyimi büyük bir fırsat. Her zaman potansiyeli tam olarak ortaya çıkmamış bir oyuncu olarak görüldü. Süper Lig, onun kendini göstermesi için doğru bir sahne olabilir." açıklamasında bulundu.

"DOĞRU ŞEKİLDE DESTEKLENMEDİ"

Inter muhabiri son olarak, "Nerazzurri taraftarları onu hiçbir zaman doğru şekilde desteklemediler. Asllani, özellikleri açısından hiçbir zaman Çalhanoğlu'nun alternatifi olamazdı; çok farklı profillerden bahsediyoruz.

"TAKIMDAKİ SIKINTILARIN BEDELİNİ ÖDEDİ"

Torino'da kendini gösterebileceği doğru ortamı bulamadı ve özellikle sezonun başındaki takımdaki sıkıntıların bedelini ödedi. Buna rağmen yine de kabul edilebilir rakamlar ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

PERFORMANSI

Bu sezonu Torino'da kiralık olarak geçiren Kristjan Asllani, tüm kulvarlarda toplamda 16 karşılaşmada forma giydi.

1,155 dakika süre alan Asllani, bu süre zarfında gol ya da asist katkısı üretemezken, 3 kez sarı kart gördü.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre 23 yaşındaki oyuncunun 13 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.