Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani için çarpıcı sözler: "Süper Lig onun için iyi bir sahne"
Süper Lig devi Beşiktaş, bonservisi İtalyan devi Inter'in elinde bulunan 23 yaşındaki ön libero Kristjan Asllani'yi kiralık olarak renklerine bağladı. Ülke basınının önde gelen kuruluşlarından biri olan Tuttomercatoweb'te Inter'i takip eden muhabir Bruno Cadelli, transferi sabah.com.tr'ye değerlendirdi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 30.01.2026 07:02