Beşiktaş'ın yeni yıldızı Süper Lig'den! 4 Türk oyuncuya kanca...

Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için transfer listesini hazırlamaya başlayan Beşiktaş, Süper Lig'den sürpriz bir ismi radarına aldı. İşte çarpıcı gelişmenin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 27.04.2026 12:25
Yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Beşiktaş'ta dikkat çeken isimler listeye dahil edildi.

Kanat rotasyonunda bazı değişimlere gidecek olan siyah-beyazlılar, Süper Lig'in yıldızına göz dikti.

JOTA VE CENGİZ AYRILIYOR

Hali hazırda kadroda olan Jota Silva ve Cengiz Ünder ile kiralama sözleşmesindeki opsiyon kullanılmayarak yollar ayrılacak

Teknik direktör Sergen Yalçın, yerli rotasyonunun güçlendirilmesini isterken Fenerbahçe'ye geri dönecek olan Cengiz'in yerini flaş bir isimle doldurabilir.

YUSUF SARI GÜNDEMİ

Buna göre Beşiktaş, RAMS Başakşehir'de forma giyen Yusuf Sarı'yı gündemine aldı.

İki sezon önce de ilgilenilen ancak dönemin yönetimi tarafından tercih edilmeyen Yusuf, bu kez teknik ekibin de olumlu baktığı bir isim.

Deneyimli kanat için önümüzdeki günlerde Başakşehir ile masaya oturulacak.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

27 yaşındaki milli yıldızında Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Piyasa değeri 3.5 milyon Euro civarında olan tecrübeli futbolcunun, kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

1.68 boyundaki futbolcu, bu sezon 26 maçta 8 asist kaydetti. A Milli Takım ile de 6 karşılaşmaya çıkan Yusuf Sarı, 1 kez gol sevinci yaşadı.

ERSİN'İN ALTERNATİFLERİ BELLİ OLDU

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ersin Destanoğlu geleceği ile ilgili kararda özgür bırakıldı.

Takımda kalmak isterse sözleşme uzatılacak. Ayrılırsa yabancı kaleci dışında bir de Ersin yerine yerli takviye yapılacak.

Kara Kartal'ın gündeminde ise Manchester United forması giyen Altay Bayındır yer alıyor.

6 MAÇTA OYNADI

28 yaşındaki eldiven, bu sezon İngiliz deviyle sadece 6 karşılaşmada forma giydi ve 11 gole engel olamadı.

Öte yandan Beşiktaş'ta kaleci transferi için listeye Süper Lig'den 2 isim daha dahil edildi.

Başakşehir'in file bekçisi Muhammed Şengezer ile Konyaspor'dan Deniz Ertaş radara alınan diğer isimler arasında bulunuyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör