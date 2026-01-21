Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ın yıldızına Manchester United kancası! Transfer görüşmeleri başladı

Beşiktaş’ın yıldızına Manchester United kancası! Transfer görüşmeleri başladı

Beşiktaş'ta peş peşe ayrılıklar yaşanırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Manchester United'ın Beşiktaş'ın yıldızı için görüşmelere başladığı öne sürüldü.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 21.01.2026 17:52 Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 17:53
Beşiktaş’ın yıldızına Manchester United kancası! Transfer görüşmeleri başladı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çok sayıda futbolcu ile vedalaşan Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşanabileceği ortaya çıktı.

Beşiktaş’ın yıldızına Manchester United kancası! Transfer görüşmeleri başladı

Mert Günok, David Jurasek, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Demir Ege Tıknaz ile vedalaşan Beşiktaş'ın yıldızına Manchester United'ın talip olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş’ın yıldızına Manchester United kancası! Transfer görüşmeleri başladı

talkSPORT'un haberine göre; Premier Lig devi Manchester United'ın Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi'ye talip olduğu belirtildi.

Beşiktaş’ın yıldızına Manchester United kancası! Transfer görüşmeleri başladı

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Manchester United'ın Nijeryalı orta saha ile bir görüşme gerçekleştirdiği vurgulandı.

Beşiktaş’ın yıldızına Manchester United kancası! Transfer görüşmeleri başladı

Wilfred Ndidi'nin yeniden İngiltere'de forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

Beşiktaş’ın yıldızına Manchester United kancası! Transfer görüşmeleri başladı

2 GOLE KATKI SAĞLADI

Wilfred Ndidi, bu sezon Beşiktaş'ta 16 karşılaşmada forma şansı buldu. Nijeryalı orta saha, bu mücadelelerde 1 gol ile 1 asist üretti.

Beşiktaş’ın yıldızına Manchester United kancası! Transfer görüşmeleri başladı

Wilfred Ndidi'nin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Beşiktaş’ın yıldızına Manchester United kancası! Transfer görüşmeleri başladı

8 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

Beşiktaş, Wilfred Ndidi'yi sezon başında Leicester City'den kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılar bu transfer için 8 milyon euro ödemişti.

Beşiktaş’ın yıldızına Manchester United kancası! Transfer görüşmeleri başladı

Nath Boys'ta futbola başlayan Wilfred Ndidi daha sonra Genk'te ve Leicester City'de forma giydi.

Beşiktaş’ın yıldızına Manchester United kancası! Transfer görüşmeleri başladı

29 yaşındaki orta saha, Nijerya Milli Takımı'nda 75 maça çıktı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.