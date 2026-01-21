Beşiktaş’ın yıldızına Manchester United kancası! Transfer görüşmeleri başladı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çok sayıda futbolcu ile vedalaşan Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşanabileceği ortaya çıktı. Mert Günok, David Jurasek, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Demir Ege Tıknaz ile vedalaşan Beşiktaş'ın yıldızına Manchester United'ın talip olduğu öne sürüldü. talkSPORT'un haberine göre; Premier Lig devi Manchester United'ın Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi'ye talip olduğu belirtildi. GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ Manchester United'ın Nijeryalı orta saha ile bir görüşme gerçekleştirdiği vurgulandı. Wilfred Ndidi'nin yeniden İngiltere'de forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi. 2 GOLE KATKI SAĞLADI Wilfred Ndidi, bu sezon Beşiktaş'ta 16 karşılaşmada forma şansı buldu. Nijeryalı orta saha, bu mücadelelerde 1 gol ile 1 asist üretti. Wilfred Ndidi'nin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro. 8 MİLYON EUROYA İMZA ATTI Beşiktaş, Wilfred Ndidi'yi sezon başında Leicester City'den kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlılar bu transfer için 8 milyon euro ödemişti. Nath Boys'ta futbola başlayan Wilfred Ndidi daha sonra Genk'te ve Leicester City'de forma giydi. 29 yaşındaki orta saha, Nijerya Milli Takımı'nda 75 maça çıktı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.