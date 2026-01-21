Beşiktaş’ın yıldızına Manchester United kancası! Transfer görüşmeleri başladı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çok sayıda futbolcu ile vedalaşan Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşanabileceği ortaya çıktı.