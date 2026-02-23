Trend Galeri Trend Spor Beşiktaşlı Oh Hyeon-Gyu, Güney Kore'yi salladı! Attığı golle ülkesinde büyük ses getirdi...

Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı Oh Hyeon-Gyu, kısa sürede gösterdiği performansla damga vurdu. Güney Koreli santrfor, Göztepe maçında attığı golün ardından, ülkesinin basınında da geniş yankı buldu. İşte Oh için kullanılan o ifadeler...

Giriş Tarihi: 23.02.2026 09:44 Güncelleme Tarihi: 23.02.2026 09:45
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi evinde 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların farklı galibiyetinde golleri getiren isimler Oh, Olaitan, Murillo ve Ndidi oldu.

Karşılaşmada parmak ısırtan bir gol atan Oh Hyeon-Gyu, Güney Kore basınında da geniş yankı buldu.

"OH, TARİHE GEÇTİ"

YONHAP: Hyeongyu Oh Beşiktaş formasıyla üst üste üçüncü golünü atarak tarihe geçti. Güney Kore Milli Takımı forveti, transferinden sonra üç maç üst üste gol atarak adını kulüp tarihine yazdırdı.

NATE: Hyeongyu Oh'un formu inanılmaz, bu seferki şutu da bir harikaydı! Türkiye'ye transfer olduktan sonra gol üstüne gol atan futbolcu yeni rolüne hızla adapte oldu. Taraftarlar bu golden sonra adını haykırdılar.

HANKOOK: Beşiktaş'ın yeni yıldızı transferinden bu yana her maçta gol atarak taraftarların sevgisini kazandı. Tammy Abraham'ın boşluğunu doldurdu ve hücumda liderliği üstlendi. Dar açıya rağmen muhteşem bir gol attı.

"TEKNİK DİREKTÖR O KADAR ETKİLENDİ Kİ..."

CHOSUN: Hyeongyu Oh Beşiktaş'ın yeni silahı oldu. Oh, uzak mesafeden çarpıcı bir gol attı. Teknik direktör muhteşem golden o kadar etkilendi ki dizlerinin üzerine çöktü. Taraftarlar "Oh, Oh!" diye tezahürat yaptı.

SBS: Hyeongyu Oh Beşiktaş'taki üçüncü maçında çok sert şutla gol attı. Güney Koreli futbolcu forvet olarak başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Takımının ligde 4. sıraya yükselmesinde pay sahibi oldu.

"PUSKAS AYARINDA BİR GOL"

INTER FOOTBALL: Bu golü mutlaka görmelisiniz! Hyeongyu Oh, Puskas ayarında bir gol attı. İlk maçından itibaren üst üste üç maçta gol atarak Beşiktaş'ta yeni bir rekor kırdı.

FOOTBALLIST: İstatistiklere göre gol olma şansı sadece yüzde 5 olan bir yerden cesur bir şut çekti ve başardı. İstatistikler Hyeongyu Oh'un gelişinden bu yana Beşiktaş'ın ne kadar hızlı yükseldiğini de gösteriyor.

"GOLÜN ETKİSİ O KADAR BÜYÜKTÜ Kİ..."

DONGA: Bu kez 122 km hızdaki güçlü şutuyla fileleri havalandıran Hyeongyu Oh, gollerine aralıksız devam etti. Golün etkisi o kadar büyüktü ki, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın sevinçle diz çöktü.

Siyah-beyazlılar 24 yaşındaki golcüyü, ara transfer döneminde 14 milyon Euro karşılığında Genk'ten transfer etmişti.

Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 3 maça çıktı ve 3 gol atıp 1 asist kaydetti.