Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta 1 formaya 3 aday! Sergen Yalçın kararsız

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi 1 formaya 3 aday var. Siyah-beyazlılarda henüz net karar verilemedi.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 30.03.2026 07:11
Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou ve Amir Murillo'nun gelişiyle savunmada taşlar yerine oturdu.

Ligin ilk yarısına göre savunmada gelişim gösteren ve daha az gol yemeye başlayan siyah-beyazlılarda, sol bekte de Rıdvan Yılmaz formayı bırakmıyor.

Geriye sadece sol stoper kalırken, Emirhan Topçu'nun da sakatlıktan dönmesiyle birlikte bu alanda rekabet artmış durumda.

UDUOKHAI VE DJALO DÖNÜŞÜMLÜ KULLANILDI

Emirhan'ın sakatlık sürecinde Felix Uduokhai ve Tiago Djalo dönüşümlü olarak sahaya çıkan isimler oldu.

Sergen Yalçın iki oyuncuya da eşit şans verirken performansları da yükselmiş durumda.

Emirhan Topçu'nun dönüşüyle birlikte savunma dörtlüsünde kalan son forma için üç futbolcu arasında ciddi bir yarış oluşmuş durumda.

SERGEN YALÇIN KARARSIZ

Fenerbahçe karşılaşması öncesinde antrenmanlarda Emirhan Topçu, Felix Uduokhai ve Tiago Djalo, teknik direktör Sergen Yalçın'dan formayı kapıp derbide yerini almak için mücadele veriyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Emmanuel Agbadou'ya eşlik edecek ismi antrenman verilerinin sonucunda belirleyeceği aktarıldı.

Süper Lig'de 18 maça çıkan Emirhan Topçu, rakip fileleri de 1 kez havalandırdı.

Felix Uduokhai, Beşiktaş'ta bu sezon 19 karşılaşmada süre aldı ve 1 asist üretti.

Tiago Djalo ise bu sezon toplamda 19 maçta şans buldu ve 1 gol attı.