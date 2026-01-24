Trend
Beşiktaş'ta Abraham sonrası golcü transferi kararı! İşte Sergen Yalçın'ın talebi...
Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları devam ederken, Tammy Abraham da Aston Villa'ya transfer oldu. Golcü oyuncunun ayrılığının ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın da talebi bellli oldu. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 24.01.2026 13:17
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:39