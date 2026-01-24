Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş'ta Abraham sonrası golcü transferi kararı! İşte Sergen Yalçın'ın talebi...

Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları devam ederken, Tammy Abraham da Aston Villa'ya transfer oldu. Golcü oyuncunun ayrılığının ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın da talebi bellli oldu. İşte haberin detayları...

Aytunç Akın
Giriş Tarihi: 24.01.2026 13:17 Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 13:39
Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar, bir süredir golcü oyuncu Tammy Abraham'ı isteyen Aston Villa ile görüşmelerini tamamladı.

Roma'dan 2 milyon Euro kiralama ve 13 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ile kadroya katılan İngiliz golcü, dün İngiltere'ye gitti.

Pazarlıklara 18 milyon Euro'yla başlayan Premier Lig ekibi, Beşiktaş cephesinin talebi doğrultusunda teklifini önce 20, sonra da 21 milyon Euro'ya çıkarılırken, mukaveleye bonuslar da eklendi.

BUGÜN İMZAYI ATIYOR

Dün İngiltere'ye giden Tammy Abraham'ın bugün yeni takımı Aston Villa ile resmen sözleşme imzalaması bekleniyor.

PLANLAMA BELLİ OLDU

Öte yandan Beşiktaş, Tammy Abraham'ın takımdan ayrılışının ardından takıma bir sol kanat takviyesi yapacak.

ÖNCELİK SOL KANATTA

Devre arasında sol kanat takviyesine öncelik veren siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, santrforda El Bilal Toure'yi kullanmayı planlıyor.

GOLCÜDE FIRSAT BEKLENİYOR

Daha sonra Kartal'ın ara dönemde bir fırsat çıkması durumunda santrfor transferi için de hamle yapacağı öğrenildi.

14 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 14 karşılaşmaya çıkan El Bilal Toure, 1,144 dakika sahada kaldı.

PERFORMANSI

24 yaşındaki futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 5 de asist katkısı verdi.

OPSİYONA 9 GOL KALDI

El Bilal Toure, 9 gol daha atması durumunda gol sayısını 15'e yükseltecek ve satın alma opsiyonu devreye girecek.

MİLLİ FORMAYLA 30 MAÇ

Mali Milli Takımı formasını da terleten yıldız oyuncu, çıktığı 30 maçta 3 gol-1 asistlik performans sergiledi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre El-Bilal Toure'nin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.