Beşiktaş’ta Amir Murillo için sürpriz iddia! Transfer için çifte talip

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Amir Murillo için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Panamalı sağ beke iki kulübün ilgisinin olduğu kaydedildi.

Giriş Tarihi: 10.03.2026 17:02 Güncelleme Tarihi: 10.03.2026 17:03
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Amir Murillo için çarpıcı bir iddia öne sürüldü.

Siyah-beyazlı takımda gösterdiği performansla kısa sürede dikkat çeken Amir Murillo'ya iki kulübün talip olduğu belirtildi.

Amir Murillo için Avrupa ve Güney Amerika'dan iki dev kulübün ilgisinin bulunduğu aktarıldı.

MILAN PEŞİNDE

Alvaro Martinez'in haberine göre; Milan'ın 30 yaşındaki Amir Murillo'yu transfer etmek için yoğun mesai harcadığı belirtildi.

Brezilya ekibi Fluminense'nin de Amir Murillo'nun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

Hem Milan hem de Fluminense'nin Beşiktaş'ın oynadığı maçlarda Amir Murillo'yu izlediği vurgulandı.

BEŞİKTAŞ'TA 2 GOL ATTI

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı Amir Murillo, şu ana kadar 6 maçta şans buldu ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Beşiktaş, Panamalı sağ bek için Marsilya'ya ara transfer döneminde 5 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

30 yaşındaki sağ bekin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Panamalı Amir Murillo'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

San Francisco altyapısında yetişen Amir Murillo daha sonra RB New York, Anderlecht ve Marsilya'da oynadı.

Panama Milli Takımı'nda 90 maçta süre alan 30 yaşındaki sağ bek, rakip fileleri 9 kez havalandırdı.