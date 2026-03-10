Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta Amir Murillo için sürpriz iddia! Transfer için çifte talip

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Amir Murillo için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Panamalı sağ beke iki kulübün ilgisinin olduğu kaydedildi.

Giriş Tarihi: 10.03.2026 17:02 Güncelleme Tarihi: 10.03.2026 17:03