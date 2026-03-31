Beşiktaş’ta ayrılık kararı! Devre arasında gelmişti, gidiyor

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için kadro planlamasına start erdi. Siyah-beyazlılarda, ara transfer döneminde takıma dahil edilen tecrübeli oyuncu ile veda kararı alındığı belirtildi. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kadro planlamasında tecrübeli futbolcunun yer almadığı vurgulandı. OPSİYONUNUN KULLANILMASI BEKLENMİYOR Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, ara transfer döneminde takıma dahil edilen Devis Vasquez'e henüz forma şansı vermedi. NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta Kolombiyalı eldivenin sözleşmesindeki satın alma opsiyonu maddesinin büyük olasılıkla kullanılmayacağı vurgulandı. Siyah-beyazlıların gelecek sezon kaleci takviyesi yapmayı hedeflediği aktarıldı. KOLOMBİYALI DA AYRILMAK İSTİYOR Devis Vasquez'in de forma şansı bulamadığı gerekçesiyle ayrılık planları yaptığı belirtildi. Tecrübeli file bekçisinin sezon sonunda Roma'ya dönmesinin beklendiği kaydedildi. 27 yaşındaki kalecinin, Roma ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Devis Vasquez'in güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.