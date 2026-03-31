Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Devre arasında gelmişti, gidiyor

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde takıma dahil edilen tecrübeli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Sergen Yalçın'ın kararının netleştiği aktarıldı.

Giriş Tarihi: 31.03.2026 17:05 Güncelleme Tarihi: 31.03.2026 17:07
Beşiktaş’ta ayrılık kararı! Devre arasında gelmişti, gidiyor

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için kadro planlamasına start erdi.

Beşiktaş’ta ayrılık kararı! Devre arasında gelmişti, gidiyor

Siyah-beyazlılarda, ara transfer döneminde takıma dahil edilen tecrübeli oyuncu ile veda kararı alındığı belirtildi.

Beşiktaş’ta ayrılık kararı! Devre arasında gelmişti, gidiyor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kadro planlamasında tecrübeli futbolcunun yer almadığı vurgulandı.

Beşiktaş’ta ayrılık kararı! Devre arasında gelmişti, gidiyor

OPSİYONUNUN KULLANILMASI BEKLENMİYOR

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, ara transfer döneminde takıma dahil edilen Devis Vasquez'e henüz forma şansı vermedi.

Beşiktaş’ta ayrılık kararı! Devre arasında gelmişti, gidiyor

NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta Kolombiyalı eldivenin sözleşmesindeki satın alma opsiyonu maddesinin büyük olasılıkla kullanılmayacağı vurgulandı.

Beşiktaş’ta ayrılık kararı! Devre arasında gelmişti, gidiyor

Siyah-beyazlıların gelecek sezon kaleci takviyesi yapmayı hedeflediği aktarıldı.

Beşiktaş’ta ayrılık kararı! Devre arasında gelmişti, gidiyor

KOLOMBİYALI DA AYRILMAK İSTİYOR

Devis Vasquez'in de forma şansı bulamadığı gerekçesiyle ayrılık planları yaptığı belirtildi.

Beşiktaş’ta ayrılık kararı! Devre arasında gelmişti, gidiyor

Tecrübeli file bekçisinin sezon sonunda Roma'ya dönmesinin beklendiği kaydedildi.

Beşiktaş’ta ayrılık kararı! Devre arasında gelmişti, gidiyor

27 yaşındaki kalecinin, Roma ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Beşiktaş’ta ayrılık kararı! Devre arasında gelmişti, gidiyor

Devis Vasquez'in güncel piyasa değeri 1 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.