Beşiktaş’ta ayrılık kararı! Sezon başında gelmişti

Beşiktaş'ta sezon başında takıma dahil edilen tecrübeli futbolcu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlılarda ayrılık kararı alındığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 29.03.2026 17:14
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için kadro planlamasına başladı.

Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılarda, sezon başında transfer edilen oyuncu ile ilgili ayrılık kararı alındığı aktarıldı.

TAYLAN BULUT'LA VEDA HAZIRLIĞI

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ta Taylan Bulut ile ayrılık kararı alındığı belirtildi.

Amir Murillo transferi sonrası kadroya giremeyen Taylan Bulut'a sezon sonunda veda edileceği kaydedildi.

20 yaşındaki Taylan Bulut'un Almanya'dan kulüplerle temasta olduğu öğrenildi.

9 MAÇTA OYNADI

Taylan Bulut, bu sezon Beşiktaş'ta 9 karşılaşmada forma giydi ve 1 asist üretti.

20 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Taylan Bulut'un sözleşmesi 2030'da sona erecek.

6 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

Schalke altyapısında yetişen Taylan Bulut için Beşiktaş sezon başında 6 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Almanya U20 Milli Takımı'nda 5 maça çıkan Taylan Bulut, rakip fileleri 1 kez havalandırdı.