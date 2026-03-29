Beşiktaş’ta ayrılık kararı! Sezon başında gelmişti

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için kadro planlamasına başladı. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılarda, sezon başında transfer edilen oyuncu ile ilgili ayrılık kararı alındığı aktarıldı. TAYLAN BULUT'LA VEDA HAZIRLIĞI Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ta Taylan Bulut ile ayrılık kararı alındığı belirtildi. Amir Murillo transferi sonrası kadroya giremeyen Taylan Bulut'a sezon sonunda veda edileceği kaydedildi. 20 yaşındaki Taylan Bulut'un Almanya'dan kulüplerle temasta olduğu öğrenildi. 9 MAÇTA OYNADI Taylan Bulut, bu sezon Beşiktaş'ta 9 karşılaşmada forma giydi ve 1 asist üretti. 20 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Taylan Bulut'un sözleşmesi 2030'da sona erecek. 6 MİLYON EUROYA İMZA ATTI Schalke altyapısında yetişen Taylan Bulut için Beşiktaş sezon başında 6 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Almanya U20 Milli Takımı'nda 5 maça çıkan Taylan Bulut, rakip fileleri 1 kez havalandırdı.