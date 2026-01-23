Trend
Beşiktaş'ta El Bilal Toure kararı verildi! Sergen Yalçın raporunu yönetime iletti...
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Atalanta'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı El Bilal Toure, performansıyla yüzleri güldürüyor. Satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilen Malili oyuncu için teknik direktör Sergen Yalçın kararını verdi. İşte son dakika Beşiktaş haberinin detayları...
