Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş'ta El Bilal Toure kararı verildi! Sergen Yalçın raporunu yönetime iletti...

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Atalanta'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı El Bilal Toure, performansıyla yüzleri güldürüyor. Satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilen Malili oyuncu için teknik direktör Sergen Yalçın kararını verdi. İşte son dakika Beşiktaş haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 23.01.2026 09:49 Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:57
Trendyol Süper Lig'in 18.haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u El-Bilal Toure'nin uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 yendi.

Siyah-beyazlılara kiralık olarak katılan Malili gösterdiği performansla teknik heyetin ve taraftarın takdirini topladı.

Formunun zirvesinde yer alan Malili forvet ilgili teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi kararını vermiş durumda.

BONSERVİSİ ALINACAK

Fotomaç'ta yer alan habere göre Beşiktaş, kronik problem ve ciddi bir sakatlık yaşamaması halinde 24 yaşındaki golcünün Atalanta'dan tapusunu alacak.

OPSİYON DEVREYE GİRECEK

Toure'nin sezon boyunca kalan resmi maçlarda 15 gol barajına ulaşması durumunda, 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu yönetim kararına gerek kalmadan otomatikman devreye girecek.

SERGEN YALÇIN ONAY VERDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'deki vazgeçilmezlerinden olan futbolcu için 'Bonservisi alınsın' raporu verdiği ifade edildi.

Takım arkadaşlarıyla olan güçlü bağları ile de dikkat çeken Malili oyuncu, antrenmanlardaki çalışkan ve hırslı görüntüsüyle alkış topluyor.

6 GOL ATTI

Türkiye Kupası'nda Keçirörengücü ve Süper Lig'de Kayserispor müsabakalarında fileleri havalandıran 24 yaşındaki yıldız, gol sayısını 6'ya yükseltti.

OPSİYONA 9 GOL KALDI

5 de asisti bulunan Toure, 9 gol daha atarsa gol sayısını 15'e yükseltecek ve satın alma opsiyonu devreye girecek.

SERBEST KALMA BEDELİ KONULACAK

Oyuncunun potansiyeline güvenen Beşiktaş yönetimi, El Bilal Toure'nin bonservisini Atalanta'dan aldıktan sonra serbest kalma bedelini de belirledi.

40 MİLYON EURO

Siyah-beyazlı kurmaylar, yıldız forvetin sözleşmesine 40 milyon Euro serbest kalma bedeli maddesi eklemeyi planlıyor.

MİLLİ FORMAYLA 30 MAÇ

Mali Milli Takımı formasını da terleten yıldız oyuncu, çıktığı 30 maçta 3 gol-1 asistlik performans sergiledi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre El-Bilal Toure'nin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.