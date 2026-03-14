Beşiktaş’ta El Bilal Toure’nin umudu Sergen Yalçın! Kararını verdi

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Atalanta'dan opsiyonlu olarak kiraladığı El Bilal Toure, sakatlık sürecini yavaş yavaş geride bırakıyor. Fenerbahçe derbisiyle geri dönmeye hazırlanan Malili oyuncunun aklının bir köşesinde, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte sözleşmesinin olduğu kaydedildi. 15 gol attığı takdirde 15 milyon euroluk opsiyon devreye girecekti ancak bu hedefi sakatlık süreci sekteye uğrattı. BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAKTAN MUTLU Şu ana dek 6 golü bulunan 24 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş'ta oynamaktan mutlu olduğu aktarıldı. Siyah-beyazlı ekipte kariyerine devam etmek isteyen El Bilal Toure'nin, hocası Sergen Yalçın'a umut bağladığı öğrenildi. El Bilal Toure'nin opsiyonun devreye girmesi için gerekli şartı sağlayamasa da kulübün bonservisini almasını beklediği aktarıldı. KARAR VERİLMEDİ Beşiktaş cephesi ise henüz oyuncuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir karar vermedi. Sergen Yalçın'ın genç yıldızın performansını görmek istediği öğrenildi. El Bilal Toure, siyah-beyazlı formayla iki kulvarda 18 maçta görev yaptı. Malili oyuncu, 6 gol ve 5 asistlik performansla 11 gole direkt etki etti. CENGİZ ÜNDER'DE İNDİRİM ŞART Beşiktaş'ın bir başka kiralık oyuncusu Cengiz Ünder'in de geleceği şu an için belirsiz. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, rotasyonda olmasını istediği futbolcunun durumunu maaş konusu netliğe kavuşturacak. Fenerbahçe'deki kazancı 4 milyon euroya yakın olan tecrübeli hücum oyuncusunun 1 yıl daha kontratı bulunurken, bu sezonki ücreti kulüpler arasında pay edildi. İNDİRİM YAPARSA ALINABİLİR Siyah-beyazlıların ancak Cengiz'in ücretinde ciddi bir indirim sağlaması halinde opsiyonu kullanabileceği aktarıldı.