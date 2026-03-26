Beşiktaş’ta Emirhan Topçu için çılgın iddia! Avrupa devi teklif yaptı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkat çeken Emirhan Topçu için sıcak gelişmeler yaşandığı öne sürüldü. 25 yaşındaki stopere, Avrupa devinin ilgisinin bulunduğu ve teklif yaptığı aktarıldı. MILAN PEŞİNE DÜŞTÜ Takvim'in haberine göre; Serie A devi Milan'ın Beşiktaş forması giyen Emirhan Topçu'yu transfer etmek istediği belirtildi. Milan'ın Emirhan Topçu için Beşiktaş'a resmi teklif sunduğu kaydedildi. Beşiktaş'ın teklife cevabının önümüzdeki günlerde belli olacağı ifade edildi. 24 MAÇA ÇIKTI Emirhan Topçu, bu sezon Beşiktaş'ta 24 karşılaşmada süre aldı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı. 25 yaşındaki Emirhan Topçu'nun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Emirhan Topçu'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. 3.4 MİLYON EUROYA GELDİ Rizespor altyapısında yetişen Emirhan Topçu daha sonra kiralık olarak Celik Zenica ve Menemenspor'da kiralık olarak forma giydi. Beşiktaş, 2024-2025 sezonu başında Emirhan Topçu için 3 milyon 400 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.