Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu gerçekleri! Sergen Yalçın görüştü

Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu gerçekleri! Sergen Yalçın görüştü

Beşiktaş'ta taraftarın tepkisinin ardından Başakşehir maçında gösterdiği performansla dikkat çeken Ersin Destanoğlu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli file bekçisi ile Sergen Yalçın arasında bir toplantı gerçekleştiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 17.02.2026 17:15
Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu gerçekleri! Sergen Yalçın görüştü

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir deplasmanında 3-2'lik skorla kazandı. Siyah-beyazlılarda, Ersin Destanoğlu'nun performansı dikkat çekti.

Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu gerçekleri! Sergen Yalçın görüştü

Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışlar sonrası takım arkadaşları tarafından onurlandırıldı ve maç sonunda üçlüyü çektirdi.

Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu gerçekleri! Sergen Yalçın görüştü

TARAFTAR PROTESTO ETMİŞTİ

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'ın Alanyaspor ile iç sahada 2-2 berabere kaldığı maçta yediği gollerle tepki çekmişti.

Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu gerçekleri! Sergen Yalçın görüştü

Taraftarlar, genç file bekçisini maç boyunca ıslıklamış ve protesto etmişti.

Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu gerçekleri! Sergen Yalçın görüştü

SERGEN YALÇIN DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçının ardından devreye girdiği ve Ersin Destanoğlu'na destek verdiği aktarıldı.

Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu gerçekleri! Sergen Yalçın görüştü

Milliyet'in haberine göre; Sergen Yalçın'ın Ersin Destanoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu gerçekleri! Sergen Yalçın görüştü

Sergen Yalçın'ın Ersin Destanoğlu ile yaptığı toplantıda, "Sana olan güvenim devam ediyor. Başakşehir maçında da kaleyi sen koruyacaksın. Hem mental hem de fiziksel olarak en iyi şekilde maça hazırlanmanı ve gerçek Ersin'i herkese göstermeni istiyorum" sözlerini dile getirdiği vurgulandı.

Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu gerçekleri! Sergen Yalçın görüştü

ERSİN'E DESTEK YARADI

Sergen Yalçın'ın verdiği bu destek Ersin Destanoğlu'nu Başakşehir maçında yeniden ayağa kaldırdı.

Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu gerçekleri! Sergen Yalçın görüştü

25 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Beşiktaş'ta 18 maça çıktı ve 5'inde kalesini gole kapattı.

Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu gerçekleri! Sergen Yalçın görüştü

Beşiktaş altyapısında yetişen Ersin Destanoğlu'nun mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu gerçekleri! Sergen Yalçın görüştü

25 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 2 milyon 200 bin euro olarak gösteriliyor.