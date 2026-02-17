Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu gerçekleri! Sergen Yalçın görüştü

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir deplasmanında 3-2'lik skorla kazandı. Siyah-beyazlılarda, Ersin Destanoğlu'nun performansı dikkat çekti. Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışlar sonrası takım arkadaşları tarafından onurlandırıldı ve maç sonunda üçlüyü çektirdi. TARAFTAR PROTESTO ETMİŞTİ Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'ın Alanyaspor ile iç sahada 2-2 berabere kaldığı maçta yediği gollerle tepki çekmişti. Taraftarlar, genç file bekçisini maç boyunca ıslıklamış ve protesto etmişti. SERGEN YALÇIN DEVREYE GİRDİ Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Alanyaspor maçının ardından devreye girdiği ve Ersin Destanoğlu'na destek verdiği aktarıldı. Milliyet'in haberine göre; Sergen Yalçın'ın Ersin Destanoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi. Sergen Yalçın'ın Ersin Destanoğlu ile yaptığı toplantıda, 'Sana olan güvenim devam ediyor. Başakşehir maçında da kaleyi sen koruyacaksın. Hem mental hem de fiziksel olarak en iyi şekilde maça hazırlanmanı ve gerçek Ersin'i herkese göstermeni istiyorum' sözlerini dile getirdiği vurgulandı. ERSİN'E DESTEK YARADI Sergen Yalçın'ın verdiği bu destek Ersin Destanoğlu'nu Başakşehir maçında yeniden ayağa kaldırdı. 25 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Beşiktaş'ta 18 maça çıktı ve 5'inde kalesini gole kapattı. Beşiktaş altyapısında yetişen Ersin Destanoğlu'nun mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 25 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 2 milyon 200 bin euro olarak gösteriliyor.