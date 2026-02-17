Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu gerçekleri! Sergen Yalçın görüştü

Sergen Yalçın'ın Ersin Destanoğlu ile yaptığı toplantıda, "Sana olan güvenim devam ediyor. Başakşehir maçında da kaleyi sen koruyacaksın. Hem mental hem de fiziksel olarak en iyi şekilde maça hazırlanmanı ve gerçek Ersin'i herkese göstermeni istiyorum" sözlerini dile getirdiği vurgulandı.