Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu kararı! Sergen Yalçın’ın düşüncesi belli oldu

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta sözleşmesi henüz uzatılmayan Ersin Destanoğlu ile ilgili karar belli oldu. Sergen Yalçın'ın 25 yaşındaki file bekçisi ile ilgili kararının netleşti.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 27.03.2026 07:06
Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek olan Ersin Destanoğlu'nun durumu merak konusu.

2018'de A Takım'a çıkan, 2020-21 şampiyonluğunda kalede bulunan oyuncu, Sergen Yalçın'ın yeniden göreve gelmesi ile 1 numarayı geri kazandı.

Taraftarın da tepkilerinin olduğu zor zamanda Ersin'e destek veren Sergen Yalçın, eldivenleri kendisine teslim etmeye devam etti.

Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde kaleye takviye yapacak.

SERGEN YALÇIN ROTASYONA OLUMLU YAKLAŞTI

Ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Ersin'in rotasyonda kalmasına olumlu yaklaştığı ifade edildi.

İlerleyen günlerde 25 yaşındaki oyuncuyla bu konu özelinde görüşme yapılması ve düşüncelerin karşılıklı olarak paylaşılması bekleniyor.

ALTAY BAYINDIR İSMİ MASADA

Beşiktaş'ın kale için önceliği yabancı olurken, istenilen bir opsiyon yakalanamazsa Altay Bayındır seçeneğinin de güçlü bir şekilde masada durduğu aktarıldı.

ERSİN'İN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

25 yaşındaki file bekçisinin güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş altyapısında yetişen Ersin Destanoğlu, henüz başka bir takımda forma giymedi.

Ersin Destinoğlu; Beşiktaş'ta 2 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.