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Beşiktaş’ta eski aşk depreşti! Opsiyonlu kiralama planı

Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon devre arasında da ilgilendiği yıldız futbolcuyu yeniden radarına aldı.

ÇAĞDAŞ HALICI
Giriş Tarihi: 14.06.2026 07:09
Beşiktaş’ta eski aşk depreşti! Opsiyonlu kiralama planı

Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta artık gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.

Beşiktaş’ta eski aşk depreşti! Opsiyonlu kiralama planı

Siyah-beyazlılar, Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda sol bek takviyesi yapma kararı aldı.

Beşiktaş’ta eski aşk depreşti! Opsiyonlu kiralama planı

TAVARES YENİDEN LİSTEDE

Beşiktaş, ara transfer döneminde de ilgilendiği Nuno Tavares'i yeniden listesine aldı.

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Beşiktaş’ta eski aşk depreşti! Opsiyonlu kiralama planı

Siyah-beyazlıların, Portekizli yıldız için Lazio'nun kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Beşiktaş’ta eski aşk depreşti! Opsiyonlu kiralama planı

KİRALAMA PLANI

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan futbolcuyu kiralamayı planlayan Beşiktaş'ın, sözleşmeye satın alma opsiyonu da koydurtacağı kaydedildi.

Beşiktaş’ta eski aşk depreşti! Opsiyonlu kiralama planı

Lazio, Nuno Tavares'i sezon başında 5.5 milyon Euro karşılığında Arsenal'den transfer etmişti.

Beşiktaş’ta eski aşk depreşti! Opsiyonlu kiralama planı

Portekizli futbolcu, 28 maçta oynarken 1 asist yaptı.

Beşiktaş’ta eski aşk depreşti! Opsiyonlu kiralama planı

Sporting altyapısında yetişen Tavares; Benfica, Arsenal, Marsilya, Nottingham ve Lazio formaları giydi. Portekiz, İngiltere, Fransa ve İtalya olmak üzere 4 farklı ligde boy gösterdi.

Beşiktaş’ta eski aşk depreşti! Opsiyonlu kiralama planı

DİĞER ADAY ONYEMAECHI

Siyah-beyazlılar, Tavares'in yanı sıra Bruno Onyemaechi'yi de listesinde bulunduruyor.

Beşiktaş’ta eski aşk depreşti! Opsiyonlu kiralama planı

Olympiakos forması giyen Nijeryalı futbolcunun piyasa değeri 2.5 milyon Euro.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #TRANSFER