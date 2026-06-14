Beşiktaş’ta eski aşk depreşti! Opsiyonlu kiralama planı

Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta artık gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlılar, Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda sol bek takviyesi yapma kararı aldı. TAVARES YENİDEN LİSTEDE Beşiktaş, ara transfer döneminde de ilgilendiği Nuno Tavares'i yeniden listesine aldı. Siyah-beyazlıların, Portekizli yıldız için Lazio'nun kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. KİRALAMA PLANI Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan futbolcuyu kiralamayı planlayan Beşiktaş'ın, sözleşmeye satın alma opsiyonu da koydurtacağı kaydedildi. Lazio, Nuno Tavares'i sezon başında 5.5 milyon Euro karşılığında Arsenal'den transfer etmişti. Portekizli futbolcu, 28 maçta oynarken 1 asist yaptı. Sporting altyapısında yetişen Tavares; Benfica, Arsenal, Marsilya, Nottingham ve Lazio formaları giydi. Portekiz, İngiltere, Fransa ve İtalya olmak üzere 4 farklı ligde boy gösterdi. DİĞER ADAY ONYEMAECHI Siyah-beyazlılar, Tavares'in yanı sıra Bruno Onyemaechi'yi de listesinde bulunduruyor. Olympiakos forması giyen Nijeryalı futbolcunun piyasa değeri 2.5 milyon Euro.