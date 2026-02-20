Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh bereketi! Ürün satışı yapılacak

Beşiktaş'ın 14 milyon Euro bonservis bedeliyle Belçika ekibi Genk'ten transfer ettiği Hyeon-gyu Oh, iki maçta hem siyah-beyazlı taraftarları mest etti hem de kendi ülkesinde büyük ses getirdi. 2-2 biten Alanyaspor maçında 1 gol atıp, bir de takımına penaltı kazandıran Oh, 3-2 galip gelinen Başakşehir karşılaşmasında ağları sarstı, topuk pasıyla da Orhun'a nefis bir asist yaptı. 24 yaşındaki forvetin bu performansı, Güney Kore'de geniş yankı uyandırdı. Ülke basını tarafından manşetlere taşınan Oh için Beşiktaş, bu hafta sonu özel misafirler ağırlayacak. ÜRÜN SATIŞI YAPILACAK Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Göztepe maçına Güney Kore'den medya mensuplarının yanı sıra çok sayıda futbolseverin geleceği belirtildi. Bu durumu ekonomik anlamda değerlendirmek isteyen siyah-beyazlı yönetimin, oyuncuyla ilgili ürün satışından önemli bir gelir beklediği ifade edildi. WOO SUNG LEE'DEN BÜYÜK İLGİ Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee, Beşiktaş'ın Hyeon-gyu Oh transferi sonrası siyah-beyazlılara ziyarette bulunmuştu. Woo Sung Lee, aynı zamanda Hyeon-gyu Oh için düzenlenen imza törenini de stadyumda takip etmişti. Avrupa'da Genk ve Celtic'ten sonra Beşiktaş formasını giyen Hyeon-gyu Oh, kulüp kariyeri boyunca 215 maçı çıktı. 59 gol atarken 17 de asist yaptı. Skora toplamda 76 kez etkide bulundu