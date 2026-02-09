Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh, dünyada gündem oldu! ‘Anında etki yarattı’

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, ilk maçına Alanyaspor karşısında çıktı. Beşiktaş'ın Alanyaspor ile oynadığı maçta yeni santrfor Hyeon-gyu Oh doğrudan etki etti. Orkun Kökçü'nün attığı golde takımına penaltı kazandıran Hyeon-gyu Oh, ardından skoru belirleyen isim oldu. DÜNYADA GÜNDEM OLDU Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-gyu Oh, Alanyaspor maçında attığı golle dış basında dikkat çekti. The Sun'ın haberinde, 'Celtic'in eski forveti Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta muhteşem bir röveşata golüne imza attı. Güney Koreli golcünün golü ilk anda ofsayt gerekçesiyle iptal edilse de VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı. Beşiktaş, Alanyaspor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta Oh Hyeon-Gyu'nun golüyle 2-2'lik beraberliği yakalayarak geri dönüşü tamamladı' denildi. 24 yaşındaki golcü için, '24 yaşındaki forvet, yeni takımındaki ilk maçında attığı bu golle anında etki yarattı' ifadeleri kullanıldı. Gazetefutbol'un haberinde Hyeon-gyu Oh'un golüne dair şu ifadeler kullanıldı: 'Beşiktaş, 54. dakikada eşitliği sağladı. Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta Agbadou kafayla indirdi, Oh Hyeon-Gyu ise spektaküler bir röveşata ile topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağına rağmen VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı.' 'BİR PUANI KURTARDI' Esfutbol'da yer alan haberde, 'Türkiye'den Oh Hyeon-gyu, Beşiktaş için bir puan kurtardı' ifadeleri yer aldı. 'BERABERLİĞİ HYEON-GYU SAYESİNDE ALDI' One Footbal'da yer alan haberde, 'Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor karşısında 2-2'lik beraberliği, yıldızlaşan Oh Hyeon-Gyu sayesinde aldı. Güney Koreli forvet, önce penaltıyı kazandırdı, ardından 54. dakikada attığı golle skoru eşitledi' denildi. Haberin ayrıntılarında, 'Beşiktaş'ın geri dönüşünün fitilini ateşleyen isim Oh oldu. Golün ardından da savunmayı sürekli meşgul eden Güney Koreli forvet, Beşiktaş'ın hücumda sürekli bir hedef oyuncusu olmasını sağladı' ifadeleri kullanıldı.