Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh, dünyada gündem oldu! ‘Anında etki yarattı’

Gazetefutbol'un haberinde Hyeon-gyu Oh'un golüne dair şu ifadeler kullanıldı: "Beşiktaş, 54. dakikada eşitliği sağladı. Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta Agbadou kafayla indirdi, Oh Hyeon-Gyu ise spektaküler bir röveşata ile topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağına rağmen VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı."