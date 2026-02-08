Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh fırtınası! İlk maçında rövaşata golü attı

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Hyeon-gyu Oh, Alanyaspor ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başladı. Beşiktaş'ın yeni golcüsü, müsabaka öncesi ısınma çalışmalarına çıplak ayakla çıkmasıyla dikkat çekti. Güney Koreli santrfor için tribünlerdeki bazı taraftarların yer alması ön plana çıktı. PENALTI KAZANDIRDI Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-gyu Oh, Alanyaspor maçının 29. dakikasında rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. VAR incelemesi sonrası izleme tavsiyesi geldi ve Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'a penaltı kazandırdı. RÖVAŞATA İLE ATTI 54. dakikada Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh sahneye çıktı. Orkun Kökçü'nün havalandırdığı topta Emmanuel Agbadou topu çevirdi, Hyeon-gyu Oh'un rövaşatasında top ağlara gitti. Beşiktaş'ın bulduğu gol ilk önce ofsayt olarak iptal edildi. Ardından VAR'da pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır gol kararı verdi. Beşiktaş'ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh, ilk maçında gol atma başarısı gösterdi. İLK GÜNEY KORELİ Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş tarihinde gol atan ilk Güney Koreli futbolcu unvanını eline geçirdi. Öte yandan siyah-beyazlıların bir diğer yeni transferi Emmanuel Agbadou ise ilk asistini yaptı.