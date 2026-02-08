Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh fırtınası! İlk maçında rövaşata golü attı

Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh fırtınası! İlk maçında rövaşata golü attı

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh ilk maçında hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 08.02.2026 21:34 Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 21:35
Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh fırtınası! İlk maçında rövaşata golü attı

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Hyeon-gyu Oh, Alanyaspor ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başladı.

Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh fırtınası! İlk maçında rövaşata golü attı

Beşiktaş'ın yeni golcüsü, müsabaka öncesi ısınma çalışmalarına çıplak ayakla çıkmasıyla dikkat çekti.

Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh fırtınası! İlk maçında rövaşata golü attı

Güney Koreli santrfor için tribünlerdeki bazı taraftarların yer alması ön plana çıktı.

Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh fırtınası! İlk maçında rövaşata golü attı

PENALTI KAZANDIRDI

Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-gyu Oh, Alanyaspor maçının 29. dakikasında rakip ceza sahası içinde yerde kaldı.

Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh fırtınası! İlk maçında rövaşata golü attı

VAR incelemesi sonrası izleme tavsiyesi geldi ve Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'a penaltı kazandırdı.

Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh fırtınası! İlk maçında rövaşata golü attı

RÖVAŞATA İLE ATTI

54. dakikada Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh sahneye çıktı. Orkun Kökçü'nün havalandırdığı topta Emmanuel Agbadou topu çevirdi, Hyeon-gyu Oh'un rövaşatasında top ağlara gitti.

Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh fırtınası! İlk maçında rövaşata golü attı

Beşiktaş'ın bulduğu gol ilk önce ofsayt olarak iptal edildi. Ardından VAR'da pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır gol kararı verdi.

Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh fırtınası! İlk maçında rövaşata golü attı

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh, ilk maçında gol atma başarısı gösterdi.

Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh fırtınası! İlk maçında rövaşata golü attı

İLK GÜNEY KORELİ

Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş tarihinde gol atan ilk Güney Koreli futbolcu unvanını eline geçirdi.

Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh fırtınası! İlk maçında rövaşata golü attı

Öte yandan siyah-beyazlıların bir diğer yeni transferi Emmanuel Agbadou ise ilk asistini yaptı.