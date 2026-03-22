Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh gol hedefini açıkladı! ‘İlk anda çok şaşırdım’

Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, iddialı açıklamalarda bulundu. Ülkesinden JTBC'ye konuşan 24 yaşındaki futbolcu, 'Türk ligine geldiğimde ilk anda çok şaşırdım. Türk futbolunu 'pes etmeden ileriye doğru iten futbol' olarak tanımlarım. Fiziksel mücadele yoğun. Dinamik ve hızlı, tempolu oyunu sevdiğim için bu bana çok uygun bir futbol tarzı' dedi. Performansına dair Hyeon-gyu Oh, '15 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a geldim, bu yüzden 15 gol atacağım. 15 gol atarsam, saat alacaklarını söylediler. Bu da bana motivasyon sağlıyor ve gol atmak için daha çok çalışıyorum' ifadelerini kullandı. 'BENCE BU HAYATIMIN GOLÜ' Güney Koreli Oh, ilk maçındaki röveşatasıyla ilgili ise 'Daha önce hiç röveşata golü atmamıştım, antrenmanda bile. Bence bu hayatımın golü. Puskas Ödülü'nü kazanacağımı düşünmüyorum ama umarım bu, Beşiktaş'ta sezonun en iyi golü olur' ifadesini kullandı. 8 MAÇTA 7 GOL KATKISI Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'ta şu ana kadar 8 maçta oynadı ve 5 gol ile 2 asist üretti. Güney Koreli santrforun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek. PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO Hyeon-gyu Oh'un güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Güney Kore Milli Takımı'nda 24 maça çıkan Hyeon-gyu Oh, rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferi için ara transfer döneminde Genk'e 14 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.