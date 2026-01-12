Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta ilk transfer bitmek üzere! İmza an meselesi

Beşiktaş’ta ilk transfer bitmek üzere! İmza an meselesi

Beşiktaş'ta kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Yabancı kontenjanı için sıkıntısı bulunmayan siyah-beyazlıların, yıldız futbolcu ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 12.01.2026 21:31 Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 21:32
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların transferde dikkat çeken bir hamlede bulunmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Süper Lig devinin, tecrübeli futbolcunun transferinde sona yaklaştığı aktarıldı.

Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Lazio forması giyen Nuno Tavares'i transfer etmek istediği belirtildi.

Siyah-beyazlıların, Nuno Tavares transferini bitirmek üzere olduğu kaydedildi.

OPSİYON MADDESİ

Beşiktaş ile Lazio arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu maddesinin yer aldığı aktarıldı.

Siyah-beyazlıların zorunlu satın alma opsiyonu maddesinin 10 milyon euro olduğu vurgulandı.

Nuno Tavares, bu sezon Lazio'da 10 maça çıktı. Portekizli sol bek, bu müsabakalarda 1 asist üretti.

25 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

DEV KULÜPLERDE OYNADI

Casa Pia altyapısında futbola başlayan Nuno Tavares daha sonra Sporting Lizbon altyapısı, Benfica, Arsenal, Marsilya ve Nottingham Forest'ta oynadı. Lazio, 2025-2026 sezonu başında Nuno Tavares için 6 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

25 yaşındaki sol bek, Portekiz Milli Takımı'nda 3 karşılaşmada forma şansı buldu.