Beşiktaş’ta ilk transfer bitmek üzere! İmza an meselesi

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların transferde dikkat çeken bir hamlede bulunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Süper Lig devinin, tecrübeli futbolcunun transferinde sona yaklaştığı aktarıldı. Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Lazio forması giyen Nuno Tavares'i transfer etmek istediği belirtildi. Siyah-beyazlıların, Nuno Tavares transferini bitirmek üzere olduğu kaydedildi. OPSİYON MADDESİ Beşiktaş ile Lazio arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu maddesinin yer aldığı aktarıldı. Siyah-beyazlıların zorunlu satın alma opsiyonu maddesinin 10 milyon euro olduğu vurgulandı. Nuno Tavares, bu sezon Lazio'da 10 maça çıktı. Portekizli sol bek, bu müsabakalarda 1 asist üretti. 25 yaşındaki sol bekin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. DEV KULÜPLERDE OYNADI Casa Pia altyapısında futbola başlayan Nuno Tavares daha sonra Sporting Lizbon altyapısı, Benfica, Arsenal, Marsilya ve Nottingham Forest'ta oynadı. Lazio, 2025-2026 sezonu başında Nuno Tavares için 6 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. 25 yaşındaki sol bek, Portekiz Milli Takımı'nda 3 karşılaşmada forma şansı buldu.