Beşiktaş’ta ilk yolcu belli oldu! Ülkesine dönüyor...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Kötü bir sezon geçiren siyah-beyazlı takımda ilk yolcu belli oldu. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 16.05.2026 08:51 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 09:06
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

2-0 GERİYE DÜŞTÜ

Kartal, Ali Sowe'un kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. İkinci yarı toparlanan Beşiktaş, skoru eşitlese de galibiyet için yetmedi.

SERGEN YALÇIN VE FUTBOLCULARA TEPKİ

Beşıktaşlı futbolculara, teknik direktör Sergen Yalçın'a ve yönetime özellikle takım 2-0 geriye düştükten sonra büyük tepki vardı.

Taraftarlar, sosyal medya hesaplarından yönetim ve teknik kadroyu istifaya davet etti.

Kötü bir sezon geçiren ve hedeflerinden uzak kalan Beşiktaş, gelecek sezon yapacağı takviyelere odaklandı.

Güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlı takımda ayrılıklar da yaşanacak.

Bu doğrultuda Rizespor maçı sonrası Beşiktaş'tan ayrılması beklenen ilk isim de belli oldu.

JOTA SILVA YOLCU

Yönetimin, sözleşmesindeki opsiyonu kullanmama kararı aldığı Jota Silva'nın bugün sabah saatlerinde ülkesi Portekiz'e döneceği öğrenildi.

Beşiktaş, Jota Silva'yı sezon başında Nottingham'dan 2.5 milyon euro karşılığında kiralamıştı.

Portekizli oyuncu, siyah-beyazlı formayı 22 kez giydi ve 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

