Beşiktaş’ta Italiano o kaleciyi istedi! İkna çabası sürüyor

Sözleşmesi biten Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'dan kulüp bakması sonrası kaleci arayışında yabancı isimlere yönelen Beşiktaş, sıkı bir çalışma içine girdi. Yeni file bekçisini kampa yetiştirmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Italiano'nun listeye yazdığı Michele Di Gregorio üzerinde çalışıyor. Juventus'un bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirlediği İtalyan eldiven için kulübüyle temasa geçildi. TEMASLAR HIZLANDIRILDI Beşiktaş bir yandan rakamı aşağı çekmeye çalışırken diğer yandan da 28 yaşındaki kaleci ile temasları hızlandırdı. İlk teklifte Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan Gregorio'ya Beşiktaş yetkilileri hem İstanbul'u hem de kulübü anlattı. İKNA ÇALIŞMALARI SRÜYOR Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktör ile uygulamak istedikleri proje ve hedefleri de açıklayarak yıldız kaleciyi transfere ikna etmeye çalışıyor. Teklife 'Evet' demesi halinde görüşmeler hızlanacak. 17 MAÇTA GOL YEMEDİ Michele Di Gregorio, geride kalan sezonda Juventus'ta 37 maça çıktı ve 17'sinde kalesini gole kapattı. 28 yaşındaki file bekçisinin, Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Michele Di Gregorio'nun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.