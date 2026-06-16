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Beşiktaş’ta Italiano o kaleciyi istedi! İkna çabası sürüyor

Beşiktaş'ta gelecek sezon için kaleci arayışları hız kazandı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun istediği kaleci belli oldu.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 16.06.2026 06:58
Beşiktaş’ta Italiano o kaleciyi istedi! İkna çabası sürüyor

Sözleşmesi biten Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'dan kulüp bakması sonrası kaleci arayışında yabancı isimlere yönelen Beşiktaş, sıkı bir çalışma içine girdi.

Beşiktaş’ta Italiano o kaleciyi istedi! İkna çabası sürüyor

Yeni file bekçisini kampa yetiştirmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Italiano'nun listeye yazdığı Michele Di Gregorio üzerinde çalışıyor.

Beşiktaş’ta Italiano o kaleciyi istedi! İkna çabası sürüyor

Juventus'un bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirlediği İtalyan eldiven için kulübüyle temasa geçildi.

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Beşiktaş’ta Italiano o kaleciyi istedi! İkna çabası sürüyor

TEMASLAR HIZLANDIRILDI

Beşiktaş bir yandan rakamı aşağı çekmeye çalışırken diğer yandan da 28 yaşındaki kaleci ile temasları hızlandırdı.

Beşiktaş’ta Italiano o kaleciyi istedi! İkna çabası sürüyor

İlk teklifte Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmayan Gregorio'ya Beşiktaş yetkilileri hem İstanbul'u hem de kulübü anlattı.

Beşiktaş’ta Italiano o kaleciyi istedi! İkna çabası sürüyor

İKNA ÇALIŞMALARI SRÜYOR

Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktör ile uygulamak istedikleri proje ve hedefleri de açıklayarak yıldız kaleciyi transfere ikna etmeye çalışıyor.

Beşiktaş’ta Italiano o kaleciyi istedi! İkna çabası sürüyor

Teklife 'Evet' demesi halinde görüşmeler hızlanacak.

Beşiktaş’ta Italiano o kaleciyi istedi! İkna çabası sürüyor

17 MAÇTA GOL YEMEDİ

Michele Di Gregorio, geride kalan sezonda Juventus'ta 37 maça çıktı ve 17'sinde kalesini gole kapattı.

Beşiktaş’ta Italiano o kaleciyi istedi! İkna çabası sürüyor

28 yaşındaki file bekçisinin, Juventus ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Beşiktaş’ta Italiano o kaleciyi istedi! İkna çabası sürüyor

Michele Di Gregorio'nun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #TRANSFER