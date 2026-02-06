Beşiktaş’ta Julia Szczurowska’dan Türk vatandaşlığı sorusuna cevap!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş forması giyen Julia Szczurowska, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Polonyalı voleybolcu, çarpıcı ifadeler kullandı. Türkiye'de bir aile kurmak istediğini belirten Julia Szczurowska, 'Türkiye'de kendimi gerçekten çok ama çok iyi hissediyorum çünkü şimdiden pek çok tanıdığım, hatta arkadaşlarım var. Partnerim de burada ve eğer her şey şu an olduğu gibi gitmeye devam ederse, burada bir aile kurmak için hiçbir engel görmüyorum' dedi. 'VATANDAŞLIĞIMI DEĞİŞTİRME HAKKIM VAR' Türk statüsünde oynama iddialarına dair Polonyalı voleybolcu, 'Vatandaşlığımı değiştirme, Türk statüsünde oynama ve Türk liginde daha fazla para kazanma fırsatım var. Evet, bu doğru' cevabını verdi. Polonya Milli Takımı'nda oynama hayali için bu hakkı kullanmadığını belirten Julia Szczurowska, 'Bu fırsata sahibim ama bunu yapmadım ve bence kalbim, hırsım, bir gün Polonya Milli Takımı'nda olma ve onun için oynama hayalim buna izin vermeyecek' şeklinde konuştu. Julia Szczurowska sözlerini şu şekilde sürdürdü: 'Her şeye rağmen; eğer yaparsam beni bekleyecek olan tüm finansal avantajlara ve çok daha yüksek kazançlara rağmen, geleceğimi sadece Polonyalı kalarak yapabileceğimden çok daha kısa sürede güvence altına alabilecek olmama rağmen... Tüm bu artılara rağmen, sanırım bunu yapamam.' 'KESİNLİKLE DEĞİŞTİRMEYECEĞİM' Türk vatandaşlığına geçmesinin kendisi için avantaj yaratacağını belirten Julia Szczurowska, 'Rasyonel bir bakış açısıyla, finansal olarak iyi bir karar olurdu. Ayakları yere sağlam basan ve geleceği düşüren biri için kesinlikle akıllıca bir karar olurdu. Ama içimde hala o küçük Julka var; Polonya Milli Takımı için oynamak isteyen o küçük Julka... Sanırım o beni asla terk etmeyecek ve küçük Julka'nın söz hakkı olduğu sürece vatandaşlığımı kesinlikle değiştirmeyeceğim' ifadelerini kullandı. Dünyanın en iyi pasör çaprazlarına dair soruyu Polonyalı pasör çaprazı, 'Isabelle Haak veya Ekaterina Antropova. Çok ama çok saygı duyulan, çok iyi oyuncular olduklarını düşünüyorum' şeklinde cevapladı. Türkiye'ye olan bağının erkek arkadaşından kaynaklandığını belirten Julia Szczurowska, 'Erkek arkadaşım. Kesinlikle partnerim burada olma sebebim. Ve Türkiye'nin beni kollarını açarak karşılamış olması ve sahadaki oyunumu, katkımı, kısacası takımın gücüne olan desteğimi gerçekten takdir etmeleri. Ah, bazı Polonya kulüpleri için kesinlikle ne diyebilirim ki; ama burada harika bir fırsat yakaladım' dedi. Julia Szczurowska son olarak şu sözleri dile getirdi: 'Başlangıçta hemen ana hücumcu olarak görüldüm ve sanırım bu pozisyonu tamamen hak ettiğimi kanıtladım. Burada başladığım işe devam ediyorum ve kendi adımı duyuruyorum; bence birkaç yıl içinde ismim şimdikinden çok daha güçlü olacak.' Polonyalı voleybolcunun, gelecek sezon Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia ediliyor. Öte yandan Julia Szczurowska'nın kariyerine Vodafone Sultanlar Ligi'nde devam etmesi bekleniyor.