Beşiktaş’ta Julia Szczurowska’dan Türk vatandaşlığı sorusuna cevap!

Türkiye'de bir aile kurmak istediğini belirten Julia Szczurowska, "Türkiye'de kendimi gerçekten çok ama çok iyi hissediyorum çünkü şimdiden pek çok tanıdığım, hatta arkadaşlarım var. Partnerim de burada ve eğer her şey şu an olduğu gibi gitmeye devam ederse, burada bir aile kurmak için hiçbir engel görmüyorum" dedi.