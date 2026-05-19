Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta kaleci operasyonu! Kararı yeni hoca verecek

Beşiktaş’ta kaleci operasyonu! Kararı yeni hoca verecek

Devis Vasquez ile yollarını ayıran ve Ersin Destanoğlu'yla henüz yeni sözleşme imzalamayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlıların listesine aldığı yıldız belli oldu.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 19.05.2026 19:28 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 19:29
Beşiktaş’ta kaleci operasyonu! Kararı yeni hoca verecek

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni sezon için kadro planlama çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş’ta kaleci operasyonu! Kararı yeni hoca verecek

Devre arasında kiralanan Devis Vasquez, sezonun bitmesi sonrası takımdan ayrılmıştı.

Beşiktaş’ta kaleci operasyonu! Kararı yeni hoca verecek

Siyah-beyazlılar, Ersin Destanoğlu ile henüz yeni sözleşme imzalamadı.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Beşiktaş’ta kaleci operasyonu! Kararı yeni hoca verecek

Beşiktaş'ın kaleci transferi konusunda rotasını İngiltere'ye çevirdiği belirtildi.

Beşiktaş’ta kaleci operasyonu! Kararı yeni hoca verecek

ALTAY BAYINDIR ISRARI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Altay Bayındır ile ilgilendiği aktarıldı.

Beşiktaş’ta kaleci operasyonu! Kararı yeni hoca verecek

Altay Bayındır'ın sezon sonunda Manchester United'dan ayrılabileceği kaydedildi.

Beşiktaş’ta kaleci operasyonu! Kararı yeni hoca verecek

KARAR YENİ HOCANIN

Altay Bayındır transferi konusunda Beşiktaş'ta son kararı yeni teknik direktör verecek.

Beşiktaş’ta kaleci operasyonu! Kararı yeni hoca verecek

Altay Bayındır, bu sezon Manchester United'da 6 maça çıktı ve kalesinde 11 gol gördü.

Beşiktaş’ta kaleci operasyonu! Kararı yeni hoca verecek

28 yaşındaki kalecinin, Manchester United ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.

Beşiktaş’ta kaleci operasyonu! Kararı yeni hoca verecek

Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #ERSİN DESTANOĞLU #ALTAY BAYINDIR #TRANSFER