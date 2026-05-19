Beşiktaş’ta kaleci operasyonu! Kararı yeni hoca verecek

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni sezon için kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Devre arasında kiralanan Devis Vasquez, sezonun bitmesi sonrası takımdan ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar, Ersin Destanoğlu ile henüz yeni sözleşme imzalamadı. Beşiktaş'ın kaleci transferi konusunda rotasını İngiltere'ye çevirdiği belirtildi. ALTAY BAYINDIR ISRARI Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Altay Bayındır ile ilgilendiği aktarıldı. Altay Bayındır'ın sezon sonunda Manchester United'dan ayrılabileceği kaydedildi. KARAR YENİ HOCANIN Altay Bayındır transferi konusunda Beşiktaş'ta son kararı yeni teknik direktör verecek. Altay Bayındır, bu sezon Manchester United'da 6 maça çıktı ve kalesinde 11 gol gördü. 28 yaşındaki kalecinin, Manchester United ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. Altay Bayındır'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.