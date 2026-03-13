Beşiktaş’ta kanat operasyonu! Sergen Yalçın istedi

Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılarda, Sergen Yalçın'ın kanat transferi için düşündüğü ismin belli olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 13.03.2026 17:00 Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 17:01
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta idareciler gelecek sezon adına kadro planlamasına start verdi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kanat oyuncusu transferinde istediği oyuncuyu belirlediği aktarıldı.

Sergen Yalçın'ın istediği yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın sezon sonunda harekete geçeceği öne sürüldü.

NET BİR OYUNCU İSTEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yönetimden net bir kanat oyuncusu talep ettiği belirtildi.

Fotomaç'ın haberine göre; Sergen Yalçın'ın Zuriko Davitashvili'yi işaret ettiği aktarıldı.

Siyah-beyazlıların, sezon sonunda yapacağı ilk hamlelerden birisinin Saint Etienne ile masaya oturmak olacağı vurgulandı.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Gürcü kanat oyuncusu, bu sezon Saint Etienne'de 23 maça çıktı. Zuriko Davitashvili bu süreçte 12 gol ve 3 asist üretti.

Zuriko Davitashvili'nin Saint Etienne ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

25 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

6 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

Dinamo Tiflis altyapısında yetişen Zuriko Davitashvili daha sonra FC Locomotive, Rubin Kazan, Rotor Volgograd, Arsenal Tula, Batumi ve Bordeaux formaları giydi. Saint Etienne, 2024-2025 sezonu başında Gürcü kanat için 6 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Gürcistan Milli Takımı'nda 52 maça çıkan Zuriko Davitashvili, 7 kez rakip fileleri havalandırdı.