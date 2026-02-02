Beşiktaş’ta Nuno Tavares ısrarı! İşte yeni transfer teklifi

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta sol bek transferi için çalışmalar hızlandırıldı. Siyah-beyazlıların, Portekizli sol bek Nuno Tavares için ısrarının sürdüğü aktarıldı. Beşiktaş'ın 26 yaşındaki Nuno Tavares için Lazio'ya yeni teklifte bulunduğu kaydedildi. İŞTE TEKLİF EDİLEN RAKAM Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Beşiktaş'ın Nuno Tavares transferi için Lazio'ya yaptığı teklifi 14 milyon euroya yükselttiği aktarıldı. Nuno Tavares'in Beşiktaş'a transfer olmak istediği belirtildi. Portekizli sol bekin, Lazio'dan ayrılık konusunda talepte bulunduğu vurgulandı. SARRI ONAYLADI Marco Conteiro'nun haberine göre; Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Nuno Tavares'in ayrılığına onay verdiği belirtildi. Nuno Tavares, bu sezon Lazio'da 11 maça çıktı ve 1 asist üretti. 26 yaşındaki sol bekin Lazio ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. 6 MİLYON EUROYA İMZA Casa Pia altyapısında futbola başlayan Nuno Tavares daha sonra Sporting Lizbon altyapısı, Benfica, Marsilya, Nottingham Forest ve Arsenal'da oynadı. Lazio, 2025-2026 sezonu başında Nuno Tavares transferi için Arsenal'a 6 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. Nuno Tavares, Portekiz Milli Takımı'nda 3 karşılaşmada forma şansı buldu.