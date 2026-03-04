Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, Galatasaray’a kilitlendi! Sergen Yalçın’dan özel ilgi

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, cumartesi günü Dolmabahçe'de oynanacak Galatasaray maçında bir ilk peşinde. Orkun Kökçü ile Sergen Yalçın özel olarak ilgileniyor.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 04.03.2026 07:45
Süper Lig'in ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Orkun Kökçü, forma giydiği son 6 karşılaşmaya 4 gol, 4 asistlik katkı vermişti.

Sarı kart cezası nedeniyle Kocaelispor maçını boş geçen Beşiktaş'ın kaptanı, Galatasaray derbisinde bu sezon bir ilki yaşamak istiyor.

Türkiye kariyerinde Fenerbahçe ile oynadığı lig ve kupa maçlarında gol ve asist katkısı veremediği gibi lig maçının 26. dakikasında gördüğü kırmızı kart çok tartışılmıştı.

TABELA HEDEFİNDE

Süper Lig'de oynanan Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında 25 yaşındaki oyuncu boş geçmişti.

Orkun Kökçü, Galatasaray ile Dolmabahçe'de oynanacak derbide tabelayı değiştirmek hedefinde.

SERGEN YALÇIN'DAN ÖZEL İLGİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaptan Orkun Kökçü ile özel olarak ilgileniyor.

Beşiktaş'ın milli yıldızı şu ana kadar 28 maçta forma şansı buldu. Orkun Kökçü bu süreçte 5 gol ve 7 asist üretti.

25 yaşındaki merkez orta saha, Kocaelispor maçında cezalı duruma düşmeden önce yakaladığı gol serisi ile dikkat çekmişti.

46 KEZ MİLLİ OLDU

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, A Milli Futbol Takımı'nda 46 müsabakada süre aldı.