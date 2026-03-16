Beşiktaş’ta Orkun Kökçü hayran bıraktı! ‘Artık hedef net olmalı: İkincilik’

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda kozlarını paylaştı ve 2-0'lık skorla kazandı. Beşiktaş'ın galibiyetini SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, Fatih Doğan ve Mustafa Çulcu mercek altına aldı. FATİH DOĞAN: MORAL BULDU! Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi üç gündür tabiri yerindeyse Başkent'te kamp kurdu. Gençlerbirliği maçının etrafında örgülenmiş iftar, protokol buluşmalarının Adalı'nın moralini yükseltecek nitelikte geçtiği bilgisi geldi. Dün gece de futbol takımı Galatasaray mağlubiyetinin moral bozukluğunu Gençlerbirliği galibiyetiyle giderdi. Özetle Başkent, Beşiktaş'a çok iyi geldi. Sergen Yalçın Emirhan'ın yokluğunda oynattığı Uduokhai'nin yerine bu sefer Djalo'yu tercih etti. Diğer 10 kişiyle devam etmesi istikrar beklentisi olduğunun göstergesiydi. Ndidi-Orkun-Asllani üçlüsünü bozmaması dikkat çekse de dengeli başlayan oyunun 18. dakikasında Koita'nın VAR uyarısıyla kırmızı kartla oyundan atılması dengeleri tamamen Beşiktaş lehine çevirdi. Ev sahibinin çözülmesi ikinci yarıda Olaitan'ın golüyle başladı. Oh'un etkili ve sert şutunda kaleciden dönen topu sert bir vuruşla ağlara gönderen Olaitan galibiyetin yolunu açan ismi oldu. Bu arada Olaitan'ın sakat El Bilal Toure'nin yerine oynadığı sol kanat yerine Ndidi ve Orkun'un önünde orta sahada daha verimli olduğunu düşünüyorum. Geceye damgayı ve noktayı Kaptan Orkun Kökçü koydu. Korner noktasına yakın bir noktadan, dar açıdan topu filelere göndermesi unutulmaz bir gol ve andı. Tam jeneriklik ve 10 numaralı formaya yakışır bir gol attı. Beşiktaş'ın, İstanbul'da 1-2 yenildiği Gençlerbirliği'ni rövanşta yenmesi kıymetliydi. Daha da önemlisi Galatasaray yenilgisi sonrası moral ve teselli oldu. MURAT ÖZBOSTAN: DOLMABAHÇE'DE 15 PUAN KAYBETMESE ZİRVEDEYDİ! Sahada iki farklı yarı ve iki farklı Beşiktaş vardı. Maçın ilk bölümünde rakip, 18. dakikada 10 kişi kalınca siyah-beyazlılar için işler kolaylaşır gibi göründü. Ancak sahadaki görüntü tam tersini söylüyordu. Hücumda yaratıcılık yoktu, pas temposu ağırdı, kanatlar etkisizdi. Rakip kapanınca Beşiktaş'ın bu sezon sıkça yaşadığı kronik sorunlar yine ortaya çıktı.. Tempo eksikliği, rehavet ve panik anlarında bitiricilik yetersizliği!. Devre arasında soyunma odasında belli ki bazı şeyler konuşulmuş!. Çünkü ikinci yarıya bambaşka bir Beşiktaş çıktı. Kilidi açan isim Olaitan oldu. Hızı, driplingleri ve bitiriciliğiyle maçın kaderini değiştirdi. Geldiği günden beri hangi görev verilirse yerine getiren bir isim. Devre arası transferleri içinde Beşiktaş'ın belki de en faydalı hamlesi. Kocaman bir parantez de Orkun Kökçü için açmak gerekir. Attığı gol gerçekten ustalık işiydi. Yaklaşık 20–22 metrelik mesafeden, dar bir açıdan topu yerden yükselterek köşeye gönderdi. Sertlik, kavis ve isabet... Üçünün de mükemmel dengelendiği bir vuruştu. Üstelik maçın gidişatında tam zamanında geldi. Olaitan'ın 56. dakikadaki golünden sonra Beşiktaş baskıyı artırmıştı. Orkun'un golüyle fark ikiye çıktı. Ancak bu skor bir anlamda rehaveti de beraberinde getirdi. Nitekim 75'ten sonra Başkent temsilcisi iki net fırsat yakaladı. Açık konuşmak gerekirse maç 2-2 bitebilirdi. Beşiktaş için artık hedef net olmalı: İkincilik. Kolay mı? Hiç değil. Ama imkânsız da değil!. İstanbul'da evde kaybedilen 15 puan hâlâ akıllarda. O puanlar alınmış olsaydı bugün Beşiktaş 64 puanda olacak ve Galatasaray ile zirvede aynı seviyeyi paylaşacaktı. Futbol bazen küçük detayların oyunudur. Beşiktaş bu sezon o detaylarda çok puan kaybetti. Yine de lig bitmeden umut hâlâ var. Ve futbolun güzelliği de biraz burada saklı. Galatasaray maçından sonra Beşiktaş, Ankara'da da bir şok yaşasa tekrar bunalıma girerdi.. İşte bu 3 puan bunu önledi.. MUSTAFA ÇULCU: KOL'UN KURALLARI! Beşiktaş son haftalarda özellikle iç sahada olduğu gibi kaliteli ön alan baskısını sahaya yansıtamadı. Gençlerbirliği merkezi kalabalık tutup kaptıkları toplarla Tongya, Gökhan ve Niang gibi geçiş oyuncuları ile tehdit oluşturan ataklar yaptı. Koita'nın ihracı ile on kişi kaldılar lakin 35. dakikaya kadar eksikliğini hissettirmediler. Bu dakikadan sonra Beşiktaş oyuna ağırlığını koydu merkezden ve kanatlardan ataklarla tempoyu yükseltti. Golü buldu. Olaitan etkili oynadı. Rashica çok coşkuluydu. Beşiktaş'ın oyun lideri kaptan Orkun, duran toptan Sergen Yalçın'a nazire yaparcasına nefis bir gol attı. Bu Yasin Kol'a bayılıyorum.. Maçları kendi kurallarına göre yönetiyor, kimse de bir şey diyemiyor. Bazen iki topla bile oynatıyor. Maç almaya devam ediyor. Bu güç meselesi. Rıdvan-Koita mücadelesinde faul var ama o faul çalmamakta ısrar etti. Koita yere düştü yuvarlanırken bu kez ona doğru gelen Djalo'ya teması masum başladı son anda alttan bileğe üstten dize bacak dik kramponlar diz bölgesine geldi. Ülke futbol iklimimiz ve VAR çıta uygulama standardımız(!) önceki gece Trabzon maçında Folcarelli'ye daha acımasız gaddarlık içereni yapıldı VAR girmedi ama bu maçta girdi. Yasin izledi, Koita'ya kırmızıyı gösterdi. VAR'da kim var? Erokspor-Bandırma maçında skandal VAR müdahalesi ile Bandırma kalecisini ihraç ettiren Erkan Engin! Demek ki o skandal müdahale bu maça ikramiye olarak yansımış. Bu atama prensipleri bize 'Böyle başa böyle traş' dedirtiyor. Futbol ailesi olarak alıştık ama... Niang'ın ayağına basan Agbadou'ya 34'te çıkan sarı doğru 43'te iki oyuncunun mücadelesinde Agbadou'nun Niang'a kol teması dikkatsiz faulde kalır ikinci sarıyı gerektirmez.