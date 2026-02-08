Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta Orkun Kökçü kendini buldu! Müthiş seri yakaladı

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü kendini buldu! Müthiş seri yakaladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, formda performansını Alanyaspor karşısında da sürdürdü.

Giriş Tarihi: 08.02.2026 21:10 Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 21:24
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, son dönemde yakaladığı seriyi Dolmabahçe'de devam ettirdi.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Alanyaspor maçına ilk 11'de başladı.

YENİ TRANSFER OH PENALTI KAZANDIRDI

Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki maçın 29. dakikasında Hyeon-gyu Oh, rakip takım ceza sahası içinde yerde kaldı.

VAR'dan gelen izleme tavsiyesi sonrası pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi.

ORKUN PENALTIYI ATTI

Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Orkun Kökçü, hata yapmadı ve ağları havalandırdı.

Siyah-beyazlıların yıldızı, forma giydiği son 4 maçta da gol atmış oldu.

Öte yandan Orkun Kökçü, bu sezon üst üste 3 Süper Lig maçında gol atan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.

DEVRE ARASINDA TRİBÜNLERE

Beşiktaşlı futbolseverler, Alanyaspor karşısında 2-1 geride girilen devre arasında bitiş düdüğü sonrası oyuncuları tribünlere çağırdı.

Orkun Kökçü, soyunma odasına doğru giden arkadaşlarını yanına çağırdı ve tribünlere gitti.

Beşiktaş taraftarları, kale arkası tribününe gelen futbolcuları alkışladı ve soyunma odasına gönderdi.