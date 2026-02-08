Beşiktaş’ta Orkun Kökçü kendini buldu! Müthiş seri yakaladı

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, son dönemde yakaladığı seriyi Dolmabahçe'de devam ettirdi. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Alanyaspor maçına ilk 11'de başladı. YENİ TRANSFER OH PENALTI KAZANDIRDI Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki maçın 29. dakikasında Hyeon-gyu Oh, rakip takım ceza sahası içinde yerde kaldı. VAR'dan gelen izleme tavsiyesi sonrası pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi. ORKUN PENALTIYI ATTI Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Orkun Kökçü, hata yapmadı ve ağları havalandırdı. Siyah-beyazlıların yıldızı, forma giydiği son 4 maçta da gol atmış oldu. Öte yandan Orkun Kökçü, bu sezon üst üste 3 Süper Lig maçında gol atan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu. DEVRE ARASINDA TRİBÜNLERE Beşiktaşlı futbolseverler, Alanyaspor karşısında 2-1 geride girilen devre arasında bitiş düdüğü sonrası oyuncuları tribünlere çağırdı. Orkun Kökçü, soyunma odasına doğru giden arkadaşlarını yanına çağırdı ve tribünlere gitti. Beşiktaş taraftarları, kale arkası tribününe gelen futbolcuları alkışladı ve soyunma odasına gönderdi.