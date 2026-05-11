Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, Sergen Yalçın’a sahip çıktı! Toplantı yapıldı

Beşiktaş, hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezonu geride bıraktı. Taraftarın hem yönetim hem de teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik protestoları ve istifa çağrıları Dolmabahçe'de yüksek sesle ifade edildi. Trabzonspor yenilgisinin ardından Sergen Yalçın 'Görevim devam ediyor' dedi. YÖNETİM TOPLANDI Başkan Serdal Adalı öncülüğünde yönetim ise 1.5 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Takımda ciddi bir değişim kararı alınması bekleniyor. Kadroya daha önce 6 takviye yapacağını ifade eden Serdal Adalı'nın bu rakamı yukarı çekmesi planlanıyor. SERGEN YALÇIN'A DESTEK SÜRÜYOR Yönetim, tecrübeli çalıştırıcıya desteğini devam ettiriyor. Ayrıca kaptan Orkun Kökçü'nün de Sergen Yalçın'a sahip çıktığı ve istifa etmesini istemediği aktarıldı. Siyah-beyazlı yönetim ile Sergen Yalçın, Rizespor maçından sonra bir araya gelecek. Toplantıdan sonra Kartal'ın yol haritası belirlenecek.