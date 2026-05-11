Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, Sergen Yalçın’a sahip çıktı! Toplantı yapıldı

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, Sergen Yalçın’a sahip çıktı! Toplantı yapıldı

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçındaki mağlubiyette gelen istifa tepkileri ön plana çıktı. Siyah-beyazlılarda, kaptan Orkun Kökçü'den Sergen Yalçın'a destek geldi.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 11.05.2026 07:07
Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, Sergen Yalçın’a sahip çıktı! Toplantı yapıldı

Beşiktaş, hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezonu geride bıraktı.

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, Sergen Yalçın’a sahip çıktı! Toplantı yapıldı

Taraftarın hem yönetim hem de teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelik protestoları ve istifa çağrıları Dolmabahçe'de yüksek sesle ifade edildi.

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, Sergen Yalçın’a sahip çıktı! Toplantı yapıldı

Trabzonspor yenilgisinin ardından Sergen Yalçın "Görevim devam ediyor" dedi.

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, Sergen Yalçın’a sahip çıktı! Toplantı yapıldı

YÖNETİM TOPLANDI

Başkan Serdal Adalı öncülüğünde yönetim ise 1.5 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, Sergen Yalçın’a sahip çıktı! Toplantı yapıldı

Takımda ciddi bir değişim kararı alınması bekleniyor.

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, Sergen Yalçın’a sahip çıktı! Toplantı yapıldı

Kadroya daha önce 6 takviye yapacağını ifade eden Serdal Adalı'nın bu rakamı yukarı çekmesi planlanıyor.

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, Sergen Yalçın’a sahip çıktı! Toplantı yapıldı

SERGEN YALÇIN'A DESTEK SÜRÜYOR

Yönetim, tecrübeli çalıştırıcıya desteğini devam ettiriyor.

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, Sergen Yalçın’a sahip çıktı! Toplantı yapıldı

Ayrıca kaptan Orkun Kökçü'nün de Sergen Yalçın'a sahip çıktığı ve istifa etmesini istemediği aktarıldı.

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, Sergen Yalçın’a sahip çıktı! Toplantı yapıldı

Siyah-beyazlı yönetim ile Sergen Yalçın, Rizespor maçından sonra bir araya gelecek.

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, Sergen Yalçın’a sahip çıktı! Toplantı yapıldı

Toplantıdan sonra Kartal'ın yol haritası belirlenecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #TRABZONSPOR #SERGEN YALÇIN #ORKUN KÖKÇÜ