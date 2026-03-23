Beşiktaş’ta Orkun Kökçü’ye 2 dev talip! Transfer kararı belli oldu

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Avrupa'dan 2 dev kulübün yakın takibine girdi. Milli yıldızın transfer kararı belli oldu.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 23.03.2026 07:02
Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü, yakaladığı performansla birlikte iştah kabartmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, sezon başında 30 milyon euroya Benfica'dan transfer ederken 25 yaşındaki oyuncu Inter, Liverpool ve Newcastle United gibi takımların ilgisini geri çevirmişti.

Beşiktaş'ın kaptanına olan ilgi sezonun son bölümüne yaklaşılmasıyla birlikte yeniden artmış durumda.

ARNE SLOT'UN İLGİSİ BİTMİYOR

Milli futbolcuya Feyenoord'dan eski teknik direktörü Arne Slot'un ilgisi bitmiyor.

Yazın da Liverpool'dan gelen teklife olumsuz yaklaşan Orkun'a ayrıca Serie A ekibi Inter de göz dikmiş durumda.

Bu iki takımın yazdan bu yana olan isteği aynı şekilde sürse de deneyimli oyuncunun bir yere gitmeye niyeti yok.

BEŞİKTAŞ KAPIYI KAPATTI

Beşiktaş yönetimi de Orkun Kökçü için kapıları kapatmış durumda.

Yıldız isimle ilgili son günlerde çok önemli kulüplerin adı transfer için geçse de başarılı futbolcunun ve siyah-beyazlı kulübün odağı farklı.

Orkun'un şu an için Beşiktaş'a dair tek hayali "Çocukluk aşkım" dediği siyah-beyazlı forma altında şampiyonluk yaşamak.

TAKIM ORKUN ÜZERİNE KURULACAK

Yönetim ve teknik ekip de yeni sezon için kurulacak takımı kaptan Orkun Kökçü çevresinde şekillendirecek.

Tamamen sahaya odaklanan tecrübeli futbolcu, hem Beşiktaş ile sezonun kalanını iyi geçirmek hem de A Milli Takım'la Dünya Kupası hayaline ulaşmaktan başka bir şey düşünmüyor.

Feyenoord'la 2022/23 sezonunda teknik direktör Arne Slot yönetiminde şampiyonluk yaşayan Orkun Kökçü, aynı zamanda Hollanda'da sezonun oyuncusu ödülünü almıştı.

Haarlem doğumlu olan Orkun Kökçü, alt yaş kategorilerinde Hollanda forması giyerken A Milli Takım düzeyinde Türkiye'yi tercih etti. Ay-Yıldızlı ekipte 46 kez görev alan 25 yaşındaki oyuncu 3 gol kaydetti.