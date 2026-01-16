Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta Rafa Silva ayrılıyor! İşte anlaşma şartları

Beşiktaş’ta Rafa Silva ayrılıyor! İşte anlaşma şartları

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Rafa Silva'nın geleceğine dair dikkat çeken bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Benfica'nın Portekizli yıldız için transferde geri sayıma geçtiği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 16.01.2026 20:31 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 21:10
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta takımda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Rafa Silva ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz temsilcisi Benfica'nın Rafa Silva transferinde devrede olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Rafa Silva için Benfica'nın teklif yükselttiği ifade edildi.

Portekiz basınından Record'un haberine göre; Benfica'nın Rafa Silva transferinde anlaşma sağladığı öğrenildi.

ANLAŞMA YAKIN

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica'nın Rafa Silva transferinde Beşiktaş ile 5+2 milyon euro karşılığında anlaşmaya yakın olduğu aktarıldı.

Benfica'nın Rafa Silva ile 2.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı kaydedildi.

Benfica'nın Beşiktaş'a sunacağı teklifteki bonus maddesinin Portekiz temsilcisinin sezonu ilk 2'de tamamlaması halinde geçerli olacağı aktarıldı.

16 MAÇTA OYNADI

Beşiktaş'ta uzun süredir maç kadrolarına dahil edilmeyen ve son olarak Fenerbahçe ile oynanan derbide forma giyen Rafa Silva, bu sezon 16 maça çıktı. Rafa Silva bu süreçte 5 gol ile 3 asist üretti.

32 yaşındaki on numaranın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek. Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Rafa Silva, 2016-2017 sezonu başında imza attığı Benfica'da 8 sezon boyunca forma giymişti.