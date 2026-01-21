Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta Rafa Silva yerine 25 milyon euroluk hedef!

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile yolların ayrılması sonrası on numara transferi için çalışmalar hızlandırıldı. Siyah-beyazlıların, 23 yaşındaki genç oyuncu ile ilgilendiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 21.01.2026 19:21
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar, ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların, Rafa Silva'nın yerine on numara bölgesine takviye yapmayı planladığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın Benfica ile anlaşma sağlayan Rafa Silva ile yollarını ayırması sonrası rotasını Premier Lig'e çevirdiği belirtildi.

Sky Sports'un haberine göre; Beşiktaş'ın Nottingham Forest forması giyen James McAtee ile ilgilendiği kaydedildi.

ÇOK FAZLA TALİBİ VAR

Beşiktaş dışında Porto ve Strasbourg'un da James McAtee ile ilgilendiği vurgulandı.

Beşiktaş, Strasbourg ve Porto'nun 23 yaşındaki on numaranın transfer şartları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

İngiliz futbolcu, bu sezon Nottingham Forest'ta 12 maça çıktı ve 494 dakika sahada kaldı.

SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK

James McAtee'nin Nottingham Forest ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Yıldız on numaranın güncel piyasa değeri 23 milyon euro.

Manchester City altyapısında yetişen James McAtee daha sonra Sheffield United'da kiralık olarak forma giydi. Nottingham Forest, James McAtee için sezon başında 25 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

FARKLI BÖLGELERDE DE OYNAYABİLİYOR

James McAtee, on numaranın yanı sıra merkez orta saha ve sağ kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.

23 yaşındaki on numara, İngiltere U21 Milli Takımı'nda 24 maçta forma şansı bulmuştu.