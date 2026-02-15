Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta sakatlık şoku! El Bilal Toure maça devam edemedi

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'e konuk oldu. Siyah-beyazlılarda El Bilal Toure maça devam edemedi.

Giriş Tarihi: 15.02.2026 21:16 Güncelleme Tarihi: 15.02.2026 21:17
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir deplasmanında sahaya çıktı.

Sergen Yalçın, El Bilal Toure'yi Başakşehir deplasmanında ilk 11'de görevlendirdi.

1 MAÇ SONRA

Beşiktaş'ta El Bilal Toure, Alanyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyememişti.

Karşılaşmanın 29. dakikasında Cerny'nin uzun pasına hareketlenen El Bilal Toure, Ömer Ali Şahiner'den önce davrandı.

TOPSUZ ALANDA YERDE KALDI

El Bilal Toure kafayla topu ceza sahasına taşıdı ancak vuruş yapmaya hazırlanırken bir anda yerde kaldı.

El Bilal Toure arka adalesini tutarak bir süre yerde bekledi. Beşiktaş sağlık ekibi, Malili oyuncuya sahada müdahale etti.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

El Bilal Toure tedavisinin ardından oyuna dahil oldu ancak hemen kendini yeniden yere bıraktı.

Beşiktaş'ta sakatlanan El Bilal Toure yerine Milot Rashica oyuna dahil oldu.

El Bilal Toure, bu sezon Beşiktaş'ta 17 maça çıktı. Malili oyuncu, bu süreçte 6 kez rakip fileleri havalandırdı.