Beşiktaş’ta sakatlık şoku! El Bilal Toure maça devam edemedi

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir deplasmanında sahaya çıktı. Sergen Yalçın, El Bilal Toure'yi Başakşehir deplasmanında ilk 11'de görevlendirdi. 1 MAÇ SONRA Beşiktaş'ta El Bilal Toure, Alanyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyememişti. Karşılaşmanın 29. dakikasında Cerny'nin uzun pasına hareketlenen El Bilal Toure, Ömer Ali Şahiner'den önce davrandı. TOPSUZ ALANDA YERDE KALDI El Bilal Toure kafayla topu ceza sahasına taşıdı ancak vuruş yapmaya hazırlanırken bir anda yerde kaldı. El Bilal Toure arka adalesini tutarak bir süre yerde bekledi. Beşiktaş sağlık ekibi, Malili oyuncuya sahada müdahale etti. OYUNA DEVAM EDEMEDİ El Bilal Toure tedavisinin ardından oyuna dahil oldu ancak hemen kendini yeniden yere bıraktı. Beşiktaş'ta sakatlanan El Bilal Toure yerine Milot Rashica oyuna dahil oldu. El Bilal Toure, bu sezon Beşiktaş'ta 17 maça çıktı. Malili oyuncu, bu süreçte 6 kez rakip fileleri havalandırdı.