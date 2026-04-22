Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy kararı! Ya opsiyon kullanılacak ya da…

Beşiktaş'ın geçen yaz Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği Semih Kılıçsoy, son haftalarda istediği süreleri bulamıyor. İtalyan ekibinin oynadığı Cremonese ve Inter maçlarında kulübeden çıkamayan Semih, en son 5 hafta önce 11'de görev yaptı. Sezon sonu 12 milyon euroluk opsiyonunun kullanılacağına yönelik Cagliari'den defalarca açıklama gelse de son günlerde yine bonservis rakamını düşürme stratejisi yapılıyor. BEŞİKTAŞ'IN TAVRI NET Siyah-beyazlıların ise Semih Kılıçsoy ile ilgili tavrı net. Ya sözleşmede yazdığı haliyle opsiyon kullanılacak ya da 20 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a geri dönecek. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Semih'in dönmesi halinde kendisini takım içerisinde değerlendirmek istediği aktarıldı. 4 GOL ATTI Semih Kılıçsoy, Serie A ekibi Cagliari'de 25 maça çıktı ve 1089 dakika forma şansı buldu. 20 yaşındaki santrfor, İtalyan temsilcisinde 4 kez rakip fileleri havalandırdı. BEŞİKTAŞ'TA SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Cagliari'nin satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2028'de bitecek. 20 yaşındaki genç oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro.