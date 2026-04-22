Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy kararı! Ya opsiyon kullanılacak ya da…

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta sezon başında Cagliari'ye opsiyonlu kiralanan Semih Kılıçsoy'un durumu henüz netlik kazanmadı. Siyah-beyazlılar, genç yıldızla ilgili net kararını verdi.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 22.04.2026 07:19
Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy kararı! Ya opsiyon kullanılacak ya da…

Beşiktaş'ın geçen yaz Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği Semih Kılıçsoy, son haftalarda istediği süreleri bulamıyor.

Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy kararı! Ya opsiyon kullanılacak ya da…

İtalyan ekibinin oynadığı Cremonese ve Inter maçlarında kulübeden çıkamayan Semih, en son 5 hafta önce 11'de görev yaptı.

Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy kararı! Ya opsiyon kullanılacak ya da…

Sezon sonu 12 milyon euroluk opsiyonunun kullanılacağına yönelik Cagliari'den defalarca açıklama gelse de son günlerde yine bonservis rakamını düşürme stratejisi yapılıyor.

Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy kararı! Ya opsiyon kullanılacak ya da…

BEŞİKTAŞ'IN TAVRI NET

Siyah-beyazlıların ise Semih Kılıçsoy ile ilgili tavrı net.

Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy kararı! Ya opsiyon kullanılacak ya da…

Ya sözleşmede yazdığı haliyle opsiyon kullanılacak ya da 20 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a geri dönecek.

Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy kararı! Ya opsiyon kullanılacak ya da…

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Semih'in dönmesi halinde kendisini takım içerisinde değerlendirmek istediği aktarıldı.

Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy kararı! Ya opsiyon kullanılacak ya da…

4 GOL ATTI

Semih Kılıçsoy, Serie A ekibi Cagliari'de 25 maça çıktı ve 1089 dakika forma şansı buldu.

Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy kararı! Ya opsiyon kullanılacak ya da…

20 yaşındaki santrfor, İtalyan temsilcisinde 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy kararı! Ya opsiyon kullanılacak ya da…

BEŞİKTAŞ'TA SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Cagliari'nin satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2028'de bitecek.

Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy kararı! Ya opsiyon kullanılacak ya da…

20 yaşındaki genç oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

