Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ayrılığının perde arkası! İşte Adalı ile arasında geçen diyalog...

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ayrılığının perde arkası! İşte Adalı ile arasında geçen diyalog...

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda başarısız bir sezon geçiren Beşiktaş, sezon başında göreve getirdiği Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı. Yapılan kritik toplantıda Serdal Adalı ve Sergen Yalçın arasında geçen diyalog ortaya çıktı. İşte ayrılığın perde arkası...

Giriş Tarihi: 19.05.2026 08:47 Güncelleme Tarihi: 19.05.2026 08:57
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ayrılığının perde arkası! İşte Adalı ile arasında geçen diyalog...

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası hedeflerinden uzak kalan Beşiktaş, dün kritik bir toplantı yaptı.

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ayrılığının perde arkası! İşte Adalı ile arasında geçen diyalog...

Siyah-beyazlı takımda başkan Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ayrılığının perde arkası! İşte Adalı ile arasında geçen diyalog...

Ümraniye'de yapılan kritik görüşme sonrası Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ayrılığının perde arkası! İşte Adalı ile arasında geçen diyalog...

Beşiktaş'ta deneyimli teknik adamla yolların ayrıldığı toplantının perde arkası ortaya çıktı.

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ayrılığının perde arkası! İşte Adalı ile arasında geçen diyalog...

ADALI KALMASINI İSTEDİ

Fanatik'e göre; Başkan Serdal Adalı'nın, Sergen Yalçın ile yaptığı toplantıda "Birlikte yola devam edelim" dediği ve ayrılığı düşünmediği belirtildi.

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ayrılığının perde arkası! İşte Adalı ile arasında geçen diyalog...

Buna rağmen Yalçın'ın "Taraftara rağmen kalamam. Her maç 'protesto olacak mı' diye düşünerek başarılı olamayız. Taraftarın beni istediğini düşünmüyorum" dediği ve istifa ettiği aktarıldı.

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ayrılığının perde arkası! İşte Adalı ile arasında geçen diyalog...

TAZMİNAT ALMADI

Bir sezon daha kontratı olan Sergen Yalçın'ın yaklaşık 150 milyon TL olan tazminatını da bıraktığı ifade edildi.

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ayrılığının perde arkası! İşte Adalı ile arasında geçen diyalog...

SOLSKJAER'İN YERİNE GELDİ

Tecrübeli çalıştırıcı, 30 Ağustos 2025'te Ole Gunnar Solskjaer'in ardından tekrar göreve gelmişti.

#SÜPER LİG #SERGEN YALÇIN #TÜRKİYE KUPASI