Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta Sergen Yalçın kararını verdi! Yeni transfere sürpriz görev

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, bugün Dolmabahçe'de Göztepe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın İzmir ekibi ile oynanacak maçta sürpriz bir tercihte bulunacağı öğrenildi.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 22.02.2026 07:03
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın bugün Göztepe'ye karşı sürpriz bir tercih yapması bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda El Bilal Toure, Başakşehir maçında sakatlanarak oyuna devam edememiş, yapılan kontrollerinde de en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti. Toure'nin yokluğunda gözler sol kanat tercihine çevrilmişti.

Milot Rashica, Cengiz Ünder ve Jota Silva forma bekleyen isimler olsa da beklenmedik bir tercih söz konusu.

OLAITAN SÜRPRİZİ

Yalçın, Göztepe sınavı öncesi çalışmalarda Junior Olaitan'ı bu bölgede tercih etti.

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye olarak İzmir ekibinden 6 milyon Euro'ya transfer edilen Olaitan'ın, eski takımına karşı bugün sol kanatta görev alabileceği aktarıldı.

Devre arası transferinde Beşiktaş'a katılan Olaitan, siyah-beyazlı formayla 3 maçta oynadı.

Ayrıca tecrübeli çalıştırıcı, geçen hafta babasının cenazesi nedeniyle görev alamayıp hafta başı takıma dönen Wilfred Ndidi'yi orta sahaya dahil ederek 3'lü merkez oynatacak.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Sezonun ilk devresinde forvet arkasında başta Rafa Silva, devamında ise Cerny'yi kullanan Yalçın, ikinci devrede ise planını değişikliğe götürdü.

Bugünkü maça Ndidi, Orkun ve Asllani'nin yan yana başlaması bekleniyor.

DOLMABAHÇE KAPALI GİŞE

Göztepe karşılaşması öncesi Beşiktaş yönetimi, bilet fiyatlarında indirime gitmişti. Kritik mücadelede için taraftarlar da biletlere akın etti.

Satışa çıkan biletlerin nedeyse tamamına yakını tükendi. Dolmabahçe'de bugün 40 bin siyah-beyazlı futbolsever, takımlarına tribünden destek verecek.