Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu kararı! Başakşehir maçı 11'ini belirledi...

Beşiktaş, yenilenmiş kadrosuyla bu akşam Başakşehir'e konuk alacak. Sergen Yalçın, ara transferde kadroya katılan 7 ismin 5'ine ilk 11'de yer verecek. Yalçın'ın kaleci konusunda da tercihi belli oldu. İşte Ersin Destanoğlu ile Devis Vasquez arasında önde olan isim...

Giriş Tarihi: 15.02.2026 09:07 Güncelleme Tarihi: 15.02.2026 09:09
Süper Lig'de son 10 karşılaşmada kaybetmemesine rağmen aldığı 5 beraberlikle yüksek puan kaybı yaşayan Beşiktaş, bugün 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Oynadığı 21 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 37 puanla 5. sırada yer alıyor.

YENİ TRANSFERLER SAHADA

Siyah-beyazlı ekip, ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği 7 futbolcudan, 5'ini bugün sahaya sürecek.

ERSİN BİR ADIM ÖNDE

Kalede Ersin Destanoğlu, Kolombiyalı isim Devis Vasquez'e göre kalede 1 adım önde. Agbadou stoperde, Amir Murillo da sağ bekte oynayacak.

ASLLANI DÖNÜYOR

Aldığı 2 maçlık kırmızı kart cezası sona eren Kristjan Asllani ve Junior Olaitan orta sahada görev yapacak.

İLERİ UÇTA OH OYNAYACAK

2-2 berabere biten Alanya maçında penaltı aldıran ve nefis bir röveşata golü atan Hyeon-gyu Oh ise yine Kartal'ın en büyük gol silahı olacak.

EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda, RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde babasının cenaze merasimi için Nijerya'da bulunan Wilfred Ndidi dışında eksik bulunmuyor.

3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta, Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan Başakşehir maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor.

Bu üç futbolcu, bu akşam sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Göztepe ile oynanacak müsabakada cezalı olacak.

İLK MAÇI BEŞİKTAŞ KAZANDI

Süper Lig'in ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf, 2-1'lik skorla Beşiktaş olmuştu.

MUHTEMEL 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Toure, Oh.