Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu kararı! Başakşehir maçı 11'ini belirledi...
Beşiktaş, yenilenmiş kadrosuyla bu akşam Başakşehir'e konuk alacak. Sergen Yalçın, ara transferde kadroya katılan 7 ismin 5'ine ilk 11'de yer verecek. Yalçın'ın kaleci konusunda da tercihi belli oldu. İşte Ersin Destanoğlu ile Devis Vasquez arasında önde olan isim...
Giriş Tarihi: 15.02.2026 09:07
Güncelleme Tarihi: 15.02.2026 09:09