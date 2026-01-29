Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta sol bek için 2 aday! Sakatlık geçmişi tereddütte bıraktı

Beşiktaş’ta sol bek için 2 aday! Sakatlık geçmişi tereddütte bıraktı

Beşiktaş'ta Yasin Özcan transferi sonrası yapılacak diğer takviyeler için çalışmalar hızlandırıldı. Siyah-beyazlılarda sol bek transferi için 2 aday belirlendi.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 29.01.2026 07:03
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş transfer çalışmalarında ilk hamlesini savunmaya yaptı. Siyah-beyazlılar, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ın transferdeki çalışmalarında sol bek bölgesi için çalışmaları hızlandırdığı öğrenildi.

YENİDEN TSIMIKAS

Ara transfer döneminde yavaş kalan Beşiktaş, sol bek arayışında yeniden Konstantinos Tsimikas'a yöneldi.

Siyah-beyazlıların, daha önce de gündeme gelen ancak diğer adayların gerisinde kalan Yunan futbolcu için temaslara başladığı belirtildi.

Beşiktaş, bu transferi gerçekleştirebilmek için oyuncunun kiralık olarak formasını giydiği Roma'yı da ikna etmek zorunda.

ROMA YERİ DOLMADAN GÖNDERMEK İSTEMİYOR

İtalyan ekibinin ise 29 yaşındaki futbolcuyu geri dolmadan göndermeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

Bu arada Tsimikas'ın, Roma'dan ayrılması durumunda önceliğinin Liverpool olduğu gelen bilgiler arasında.

HARTMAN'DA SAKATLIK TEREDDÜTÜ

Burnley'den Quilindschy Hartman için de görüşmelerde bulunan siyah-beyazlıların, oyuncunun sakatlık geçmişi nedeniyle tereddüt yaşadığı kaydedildi.

24 yaşındaki Hollandalı futbolcu, buna rağmen gündemden tamamen çıkarılmış değil.

Tsimikas, bonservisine sahip Liverpool'da 1 Premier Lig, 1 FA Cup ve 2 Carabao Kupası kazandı.

Bu sezon Roma formasıyla 17 maçta 681 dakika sahada kalan Konstantinos Tsimikas, takıma sadece 1 asistlik skor katkısı sağladı.