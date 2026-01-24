Beşiktaş’ta stoper operasyonu! Transfer teklifi yapıldı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar, ara transfer döneminde stoper bölgesine transfer yapmak için çalışmalarına hız verdi. Gabriel Paulista ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın gündemine ilk olarak Emmanuel Agbadou gelmişti. Emmanuel Agbadou transferini Wolverhampton'ın bonservis pazarlıklarındaki tutumu nedeniyle askıya alan siyah-beyazlıların yeni hedefinin belli olduğu öne sürüldü. Beşiktaş'ın Fransa'da kariyerini sürdüren tecrübeli stoperi renklerine bağlamak istediği belirtildi. THILO KEHRER GÜNDEMDE Beşiktaş'ın Monaco forması giyen Thilo Kehrer ile ilgilendiği belirtildi. Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Alman stoper için Monaco'ya 12 milyon euroluk bonservis teklif ettiği kaydedildi. Siyah-beyazlıların sunduğu teklifte 3 milyon euroluk bonusun yer aldığı aktarıldı. Bu bedelin Monaco tarafından kabul görmediği vurgulandı. FFP DENGESİ İÇİN BEKLENTİ Monaco'nun Finansal Fair Play dengesini koruyabilmek adına satış yapmak zorunda olduğu ve Thilo Kehrer için 20 milyon euroluk bonservis talep ettiği aktarıldı. Thilo Kehrer, bu sezon Monaco'da 21 maçta forma şansı buldu ve 1706 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki savunma oyuncusunun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Thilo Kehrer'in güncel piyasa değeri 18 milyon euro. 11 MİLYON EUROYA İMZA Stuttgart'ta profesyonel olan Thilo Kehrer daha sonra Schalke, Paris Saint Germain ve West Ham United'da oynadı. Monaco, 2024-2025 sezonu başında Thilo Kehrer için 11 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.