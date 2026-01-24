Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta stoper operasyonu! Transfer teklifi yapıldı

Beşiktaş’ta stoper operasyonu! Transfer teklifi yapıldı

Beşiktaş'ta kurmaylar, ara transfer döneminde savunma tandemine yapılacak takviye konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, Alman stoperi renklerine bağlamak istediği öne sürüldü.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 24.01.2026 17:06 Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 17:07
Beşiktaş’ta stoper operasyonu! Transfer teklifi yapıldı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar, ara transfer döneminde stoper bölgesine transfer yapmak için çalışmalarına hız verdi. Gabriel Paulista ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın gündemine ilk olarak Emmanuel Agbadou gelmişti.

Beşiktaş’ta stoper operasyonu! Transfer teklifi yapıldı

Emmanuel Agbadou transferini Wolverhampton'ın bonservis pazarlıklarındaki tutumu nedeniyle askıya alan siyah-beyazlıların yeni hedefinin belli olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş’ta stoper operasyonu! Transfer teklifi yapıldı

Beşiktaş'ın Fransa'da kariyerini sürdüren tecrübeli stoperi renklerine bağlamak istediği belirtildi.

Beşiktaş’ta stoper operasyonu! Transfer teklifi yapıldı

THILO KEHRER GÜNDEMDE

Beşiktaş'ın Monaco forması giyen Thilo Kehrer ile ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş’ta stoper operasyonu! Transfer teklifi yapıldı

Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Alman stoper için Monaco'ya 12 milyon euroluk bonservis teklif ettiği kaydedildi.

Beşiktaş’ta stoper operasyonu! Transfer teklifi yapıldı

Siyah-beyazlıların sunduğu teklifte 3 milyon euroluk bonusun yer aldığı aktarıldı. Bu bedelin Monaco tarafından kabul görmediği vurgulandı.

Beşiktaş’ta stoper operasyonu! Transfer teklifi yapıldı

FFP DENGESİ İÇİN BEKLENTİ

Monaco'nun Finansal Fair Play dengesini koruyabilmek adına satış yapmak zorunda olduğu ve Thilo Kehrer için 20 milyon euroluk bonservis talep ettiği aktarıldı.

Beşiktaş’ta stoper operasyonu! Transfer teklifi yapıldı

Thilo Kehrer, bu sezon Monaco'da 21 maçta forma şansı buldu ve 1706 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş’ta stoper operasyonu! Transfer teklifi yapıldı

29 yaşındaki savunma oyuncusunun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Thilo Kehrer'in güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

Beşiktaş’ta stoper operasyonu! Transfer teklifi yapıldı

11 MİLYON EUROYA İMZA

Stuttgart'ta profesyonel olan Thilo Kehrer daha sonra Schalke, Paris Saint Germain ve West Ham United'da oynadı. Monaco, 2024-2025 sezonu başında Thilo Kehrer için 11 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.