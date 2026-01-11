Beşiktaş’ta Tammy Abraham’a dev talip!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmalarının hız kazandığı dönemde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların yıldızı Tammy Abraham'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandığı belirtildi. Premier Lig ekibinin, Tammy Abraham'ı transfer etmek istediği öne sürüldü. Telegraph'ın haberine göre; Beşiktaş forması giyen Tammy Abraham için Aston Villa'nın ilgisinin bulunduğu kaydedildi. EMERY TRANSFERİ İSTEDİ Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin Tammy Abraham transferini istediği kaydedildi. Aston Villa'nın hücum hattında Ollie Watkins ile birlikte derinlik oluşturabilecek bir ismi kadrosuna katmayı planladığı vurgulandı. 15 GOLE KATKI SAĞLADI Tammy Abraham, bu sezon Beşiktaş'ta 24 karşılaşmada forma şansı buldu. İngiliz santrfor, bu mücadelelerde 12 gol ile 3 asist üretti. Beşiktaş, Tammy Abraham'ın kiralanması karşılığında sezon başında Roma'ya 2 milyon euro ödedi. Siyah-beyazlılar, sezon sonunda Tammy Abraham için Roma'ya 13 milyon euroluk satın alma opsiyonu bedeli ödeyecek. Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2029'da sona erecek Tammy Abraham'ın güncel piyasa değeri 14 milyon euro. Chelsea altyapısında yetişen Tammy Abraham daha sonra Bristol City, Swansea, Aston Villa, Milan ve Roma'da oynadı. Tammy Abraham, İngiltere Milli Takımı'nda 11 maçta oynadı ve 3 kez rakip fileleri havalandırdı.