Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta transfer taarruzu! İşte 4 isim için son durum...

Beşiktaş’ta transfer taarruzu! İşte 4 isim için son durum...

Beşiktaş'ta kurmaylar ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların transfer gündemine SABAH Spor ulaştı.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 02.02.2026 07:06
Beşiktaş’ta transfer taarruzu! İşte 4 isim için son durum...

Kaleci transferinde Filip Jörgensen'i 1 numaraya koyan Beşiktaş, Chelsea'dan istediği yanıtı alamayınca rotasını Santos'tan Gabriel Brazao'ya çevirdi.

Beşiktaş’ta transfer taarruzu! İşte 4 isim için son durum...

Ancak Beşiktaş'ın Gabriel Brazao için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi kabul görmedi. Brezilya ekibi, 15 milyon Euro istedi.

Beşiktaş’ta transfer taarruzu! İşte 4 isim için son durum...

MADS HERMANSEN GÜNDEMDE

Bunun üzerine West Ham'ın Danimarkalısı Mads Hermansen gündeme geldi.

Beşiktaş’ta transfer taarruzu! İşte 4 isim için son durum...

Jörgensen'in milli takımdan rakibi olan Hermansen için İngiliz kulübüyle görüşmeler başladı.

Beşiktaş’ta transfer taarruzu! İşte 4 isim için son durum...

Kartal'ın, Leeds United'dan IIian Meslier ile de ilgilendiği öğrenildi.

Beşiktaş’ta transfer taarruzu! İşte 4 isim için son durum...

HYEON-GYU OH'A ONAY ÇIKTI

Bu arada Abraham'ın ayrılığı sonrası kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılarda Hyeon-gyu Oh'a teknik heyetten onay çıktı.

Beşiktaş’ta transfer taarruzu! İşte 4 isim için son durum...

Güney Koreli futbolcu, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor ama şu ana kadar kulübü ile yapılan pazarlıklardan sonuç çıkmadı.

Beşiktaş’ta transfer taarruzu! İşte 4 isim için son durum...

Hyeon-gyu Oh'tan 20 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olan Genk'e 12 milyon Euro önerildi.

Beşiktaş’ta transfer taarruzu! İşte 4 isim için son durum...

Şartlarını zorlama kararı alan Beşiktaş, Belçika'da yarın sona erecek transfer dönemiyle birlikte rakamın düşeceğini düşünüyor.

Beşiktaş’ta transfer taarruzu! İşte 4 isim için son durum...

AGBADOU DEFTERİ YENİDEN AÇILDI

Siyah-beyazlılarda Emmanuel Agbadou defteri de yeniden açıldı.

Beşiktaş’ta transfer taarruzu! İşte 4 isim için son durum...

28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper, Wolverhampton yönetimine Beşiktaş'a gitmek istediğini belirterek kendisine kolaylık sağlanması talebinde bulundu.