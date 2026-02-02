Beşiktaş’ta transfer taarruzu! İşte 4 isim için son durum...

Kaleci transferinde Filip Jörgensen'i 1 numaraya koyan Beşiktaş, Chelsea'dan istediği yanıtı alamayınca rotasını Santos'tan Gabriel Brazao'ya çevirdi. Ancak Beşiktaş'ın Gabriel Brazao için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi kabul görmedi. Brezilya ekibi, 15 milyon Euro istedi. MADS HERMANSEN GÜNDEMDE Bunun üzerine West Ham'ın Danimarkalısı Mads Hermansen gündeme geldi. Jörgensen'in milli takımdan rakibi olan Hermansen için İngiliz kulübüyle görüşmeler başladı. Kartal'ın, Leeds United'dan IIian Meslier ile de ilgilendiği öğrenildi. HYEON-GYU OH'A ONAY ÇIKTI Bu arada Abraham'ın ayrılığı sonrası kadrosuna forvet takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılarda Hyeon-gyu Oh'a teknik heyetten onay çıktı. Güney Koreli futbolcu, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor ama şu ana kadar kulübü ile yapılan pazarlıklardan sonuç çıkmadı. Hyeon-gyu Oh'tan 20 milyon Euro'luk bonservis beklentisi olan Genk'e 12 milyon Euro önerildi. Şartlarını zorlama kararı alan Beşiktaş, Belçika'da yarın sona erecek transfer dönemiyle birlikte rakamın düşeceğini düşünüyor. AGBADOU DEFTERİ YENİDEN AÇILDI Siyah-beyazlılarda Emmanuel Agbadou defteri de yeniden açıldı. 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper, Wolverhampton yönetimine Beşiktaş'a gitmek istediğini belirterek kendisine kolaylık sağlanması talebinde bulundu.