Beşiktaş’ta Vaclav Cerny teknik heyetle görüştü! ‘Kimsenin şüphesi olmasın’

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Vaclav Cerny, sezonun ikinci yarısını istediği gibi geçiremedi. Son dönemde performansı tartışılan Çek yıldız, tamamen takımına odaklanmış durumda. MİLLİ TAKIMDAN AFFINI İSTEDİ Sezonun ilk devresindeki futboluna dönmek isteyen Cerny, milli arada ülkesinden davet almasına rağmen affını isteyerek gitmedi. Takıma verilen 5 günlük izni ailesiyle geçiren oyuncu, bu süreçte mental açıdan da kendine geldi. 28 yaşındaki tecrübeli isim, sezonun ilk devresinin sonunda kupada damga vurduğu Fenerbahçe maçının tekrarını hedefliyor. Lige dönüşte tekrar Kadıköy'de sahne alacak olan Cerny, bu maçla birlikte güçlü bir geri dönüş yaparak çıkışa geçip sezonu iyi tamamlamak istiyor. 'GEREKLİ DERSLERİ ÇIKARDIM' Çek oyuncunun teknik heyetle yaptığı özel görüşmede, 'Eleştirilerden gerekli dersleri çıkardım. Milli ara sonrası dönüşte eski performansımı sahaya yansıtacağımdan kimsenin şüphesi olmasın' dediği öğrenildi. Vaclav Cerny, Beşiktaş'ta 25 maçta forma giydi. Çekyalı kanat oyuncusu, bu süreçte 6 gol ve 8 asist üretti. Vaclav Cerny'nin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.