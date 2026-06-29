Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano 7 oyuncunun üstünü çizdi! Ayrılık kararı

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano 7 oyuncunun üstünü çizdi! Ayrılık kararı

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun mevcut kadrodan 7 oyuncuyu takımda düşünmediği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda, kadroda büyük bir değişim yaşanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 29.06.2026 18:59 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 19:00
Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano 7 oyuncunun üstünü çizdi! Ayrılık kararı

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano 7 oyuncunun üstünü çizdi! Ayrılık kararı

Siyah-beyazlılar, Vincenzo Italiano ve Önder Özen'in raporu doğrultusunda kadrodaki oyuncularla ilgili kararını verdi.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano 7 oyuncunun üstünü çizdi! Ayrılık kararı

Beşiktaş'ta 7 oyuncuyla ayrılık kararı alındığı öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano 7 oyuncunun üstünü çizdi! Ayrılık kararı

ANTRENMANA ÇIKMADILAR

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun kadroda düşünmediği 7 futbolcu antrenmana çıkmadı.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano 7 oyuncunun üstünü çizdi! Ayrılık kararı

Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen isimlerin Al Musrati, Jean Onana, Joao Mario, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Can Keleş ve Tayyip Talha Sanuç olduğu belirtildi.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano 7 oyuncunun üstünü çizdi! Ayrılık kararı

Beşiktaş yönetiminin, bu futbolculara gelecek teklifleri değerlendirmeyi planladığı kaydedildi.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano 7 oyuncunun üstünü çizdi! Ayrılık kararı

KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın sezon öncesi hazırlık programı da netlik kazandı.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano 7 oyuncunun üstünü çizdi! Ayrılık kararı

1 Temmuz'da Slovakya'ya gidecek olan Beşiktaş, yaklaşık 15 gün boyunca kamp yapacak.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano 7 oyuncunun üstünü çizdi! Ayrılık kararı

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yeni transferleri ve mevcut kadroyu bu kamp döneminde yakından değerlendireceği aktarıldı.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano 7 oyuncunun üstünü çizdi! Ayrılık kararı

Beşiktaş'ın Slovakya kampından sonra İstanbul'a dönerek sezon öncesi kampını tamamlayacağı vurgulandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO