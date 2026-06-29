Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano 7 oyuncunun üstünü çizdi! Ayrılık kararı

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Vincenzo Italiano ve Önder Özen'in raporu doğrultusunda kadrodaki oyuncularla ilgili kararını verdi. Beşiktaş'ta 7 oyuncuyla ayrılık kararı alındığı öğrenildi. ANTRENMANA ÇIKMADILAR TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun kadroda düşünmediği 7 futbolcu antrenmana çıkmadı. Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen isimlerin Al Musrati, Jean Onana, Joao Mario, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Can Keleş ve Tayyip Talha Sanuç olduğu belirtildi. Beşiktaş yönetiminin, bu futbolculara gelecek teklifleri değerlendirmeyi planladığı kaydedildi. KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU Beşiktaş'ın sezon öncesi hazırlık programı da netlik kazandı. 1 Temmuz'da Slovakya'ya gidecek olan Beşiktaş, yaklaşık 15 gün boyunca kamp yapacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun yeni transferleri ve mevcut kadroyu bu kamp döneminde yakından değerlendireceği aktarıldı. Beşiktaş'ın Slovakya kampından sonra İstanbul'a dönerek sezon öncesi kampını tamamlayacağı vurgulandı.