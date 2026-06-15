Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano o ismi istedi! Wilfred Ndidi yerine gelecek

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano o ismi istedi! Wilfred Ndidi yerine gelecek

Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Wilfred Ndidi'ye Suudi Arabistan ilgisi sonrası Vincenzo Italiano'nun istediği isim netlik kazandı.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 15.06.2026 07:08
Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano o ismi istedi! Wilfred Ndidi yerine gelecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya da takviye yapmayı düşünüyor.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano o ismi istedi! Wilfred Ndidi yerine gelecek

Bunun en büyük nedeni ise Wilfred Ndidi'ye Suudi Arabistan kulüplerinden teklif olması.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano o ismi istedi! Wilfred Ndidi yerine gelecek

Başka isimlerle de yolların ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran siyah-beyazlı yönetim alternatif arayışlarını başladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano o ismi istedi! Wilfred Ndidi yerine gelecek

MANDRAGORA LİSTEDE

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda Beşiktaş, Rolando Mandragora'yı hedef olarak belirledi.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano o ismi istedi! Wilfred Ndidi yerine gelecek

Fiorantina ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden İtalyan futbolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro civarında.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano o ismi istedi! Wilfred Ndidi yerine gelecek

Serie A kulübüyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, oyuncuyu uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano o ismi istedi! Wilfred Ndidi yerine gelecek

SATIN ALMA OPSİYONU

Beşiktaşlı kurmaylar, Çizme ekibinin yüksek bir rakam talep etmesi durumunda satın alma opsiyonu da içeren kiralama teklifini gündeme getirecek.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano o ismi istedi! Wilfred Ndidi yerine gelecek

Geçen sezon 34 maçta görev yapan Mandragora, 7 gol ve 4 asist üretti.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano o ismi istedi! Wilfred Ndidi yerine gelecek

İtalyan futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra libero olarak da oynayabiliyor.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano o ismi istedi! Wilfred Ndidi yerine gelecek

Rolando Mandragora, 2022-2023 sezonu başında 8 milyon 200 bin Euro karşılığında Fiorentina'ya imza atmıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #WİLFRED NDİDİ #TRANSFER