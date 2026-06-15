Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano o ismi istedi! Wilfred Ndidi yerine gelecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahaya da takviye yapmayı düşünüyor. Bunun en büyük nedeni ise Wilfred Ndidi'ye Suudi Arabistan kulüplerinden teklif olması. Başka isimlerle de yolların ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran siyah-beyazlı yönetim alternatif arayışlarını başladı. MANDRAGORA LİSTEDE Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda Beşiktaş, Rolando Mandragora'yı hedef olarak belirledi. Fiorantina ile 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden İtalyan futbolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro civarında. Serie A kulübüyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, oyuncuyu uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. SATIN ALMA OPSİYONU Beşiktaşlı kurmaylar, Çizme ekibinin yüksek bir rakam talep etmesi durumunda satın alma opsiyonu da içeren kiralama teklifini gündeme getirecek. Geçen sezon 34 maçta görev yapan Mandragora, 7 gol ve 4 asist üretti. İtalyan futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra libero olarak da oynayabiliyor. Rolando Mandragora, 2022-2023 sezonu başında 8 milyon 200 bin Euro karşılığında Fiorentina'ya imza atmıştı.