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Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan ilk transfer talebi! Eski öğrencisini istedi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun yönetimle transfer konusunda görüştüğü aktarıldı. Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisinin transferini istediği aktarıldı.

Giriş Tarihi: 07.06.2026 17:35 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 17:36
Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan ilk transfer talebi! Eski öğrencisini istedi

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi başlamıştı.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan ilk transfer talebi! Eski öğrencisini istedi

Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'tan istediği ilk transferin belli olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan ilk transfer talebi! Eski öğrencisini istedi

İtalyan teknik direktörün, tecrübeli futbolcuyu Beşiktaş'a istediği belirtildi.

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Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan ilk transfer talebi! Eski öğrencisini istedi

ORSOLINI'YI İSTEDİ

Takvim'in haberine göre; Vincenzo Italiano'nun Serdal Adalı ve Önder Özen ile yaptığı konuşmada Bologna'dan eski öğrencisi Riccardo Orsolini'yi istediği kaydedildi.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan ilk transfer talebi! Eski öğrencisini istedi

Vincenzo Italiano'nun 29 yaşındaki yıldızın transferinin gerçekleşmesi halinde takıma büyük sağlayacağını düşündüğü vurgulandı.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan ilk transfer talebi! Eski öğrencisini istedi

Riccardo Orsolini'nin Vincenzo Italiano ile yeniden çalışmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan ilk transfer talebi! Eski öğrencisini istedi

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Riccardo Orsolini, bu sezon Bologna'da 51 maça çıktı ve 14 gol ile 1 asist üretti.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan ilk transfer talebi! Eski öğrencisini istedi

29 yaşındaki kanat oyuncusunun, Bologna ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan ilk transfer talebi! Eski öğrencisini istedi

15 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

Ascoli'de futbola başlayan Riccardo Orsolini daha sonra Juventus ve Atalanta'da oynadı.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan ilk transfer talebi! Eski öğrencisini istedi

Bologna, 2019-2020 sezonu başında Riccardo Orsolini için 15 milyon euroluk bonservis bedeli ödemişti.

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan ilk transfer talebi! Eski öğrencisini istedi

İtalya Milli Takımı'nda 13 kez süre alan Riccardo Orsolini, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO