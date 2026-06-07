Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’dan ilk transfer talebi! Eski öğrencisini istedi

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi başlamıştı. Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'tan istediği ilk transferin belli olduğu öne sürüldü. İtalyan teknik direktörün, tecrübeli futbolcuyu Beşiktaş'a istediği belirtildi. ORSOLINI'YI İSTEDİ Takvim'in haberine göre; Vincenzo Italiano'nun Serdal Adalı ve Önder Özen ile yaptığı konuşmada Bologna'dan eski öğrencisi Riccardo Orsolini'yi istediği kaydedildi. Vincenzo Italiano'nun 29 yaşındaki yıldızın transferinin gerçekleşmesi halinde takıma büyük sağlayacağını düşündüğü vurgulandı. Riccardo Orsolini'nin Vincenzo Italiano ile yeniden çalışmaya sıcak baktığı aktarıldı. 15 GOLE KATKI SAĞLADI Riccardo Orsolini, bu sezon Bologna'da 51 maça çıktı ve 14 gol ile 1 asist üretti. 29 yaşındaki kanat oyuncusunun, Bologna ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 15 MİLYON EUROYA İMZA ATTI Ascoli'de futbola başlayan Riccardo Orsolini daha sonra Juventus ve Atalanta'da oynadı. Bologna, 2019-2020 sezonu başında Riccardo Orsolini için 15 milyon euroluk bonservis bedeli ödemişti. İtalya Milli Takımı'nda 13 kez süre alan Riccardo Orsolini, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.