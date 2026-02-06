Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi gerçeği! Transferin iptal sebebi netleşti

Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi gerçeği! Transferin iptal sebebi netleşti

Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi'nin ara transfer döneminde kulüpten ayrılabileceği iddia edilmişti. Nijeryalı oyuncunun transferinin neden gerçekleşmediği belli oldu.

Giriş Tarihi: 06.02.2026 18:41
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi'nin ara transfer döneminde kulüpten ayrılabileceği öne sürülmüştü.

Siyah-beyazlı takımda kalan Wilfred Ndidi'nin transferinin gerçekleşmeme sebebinin belli olduğu iddia edildi.

Ben Jacobs'un haberine göre; Manchester United'ın ara transfer döneminde Wilfred Ndidi'yi gündemine aldığı ancak teklif yapmadığı belirtildi.

BABASINI KAYBETMESİ ETKİLEDİ

Wilfred Ndidi'nin Ocak ayında babasını kaybetmesinin görüşmelerin hassas bir ortamda ilerlemesine sebep olduğu kaydedildi.

Bu durumun transfer sürecini etkileyen önemli faktörler arasında yer aldığı aktarıldı.

Beşiktaş'ın da Wilfred Ndidi'nin takımda kalmasını istediği belirtildi.

UNITED PLAN DEĞİŞTİRDİ

Wilfred Ndidi ile ilgili yaşanan süreç sonrası Manchester United'ın orta saha planlamasında mevcut kadroya yönelme kararı aldığı kaydedildi.

Michael Carrick'in Kobbie Mainoo ile yola devam edilmesi yönünde karar verdiği ifade edildi.

18 MAÇTA OYNADI

Wilfred Ndidi, bu sezon Beşiktaş'ta 18 maça çıktı. Nijeryalı oyuncu, bu süreçte 1 gol ile 1 asist üretti.

29 yaşındaki orta sahanın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Wilfred Ndidi'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.