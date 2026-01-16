Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi’ye talip çıktı! İşte transfer planı

Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi’ye talip çıktı! İşte transfer planı

Beşiktaş'ta kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılarda Wilfred Ndidi'nin geleceği konusunda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 16.01.2026 17:36 Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 17:37
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandığı öğrenildi.

Afrika Uluslar Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Nijeryalı orta sahaya İspanyol ekibinin talip olduğu öne sürüldü.

VALENCIA KANCASI

Tribuna Deportiva'nın haberine göre; Valencia'nın Beşiktaş forması giyen Wilfred Ndidi ile ilgilendiği belirtildi.

Valencia'nın sezon başında da kadrosuna katmak istediği Wilfred Ndidi için yeniden temaslara başladığı aktarıldı.

OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

Valencia'nın Nijeryalı orta saha için satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapmayı planladığı vurgulandı.

Wilfred Ndidi'nin bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.

Nijeryalı orta sahanın, Valencia'ya gitmeyi ve La Liga'da oynamayı istediği aktarıldı.

16 MAÇA ÇIKTI

Wilfred Ndidi, bu sezon Beşiktaş'ta 16 karşılaşmada forma şansı buldu. Tecrübeli orta saha bu mücadelelerde 1 gol ile 1 asist üretti.

29 yaşındaki orta sahanın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Wilfred Ndidi'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro.

Genk'te profesyonel futbola adım atan Wilfred Ndidi daha sonra Leicester City'de oynadı. Beşiktaş, sezon başında Wilfred Ndidi için 8 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.