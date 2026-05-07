Beşiktaş’ta yaprak dökümü! Yeni sezonda olmayacaklar...

Bu sezonu hayal kırıklığıyla noktalamak üzere olan Beşiktaş'ta ayrılık kararı alındı. Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan futbolcular ile yolların ayrılması bekleniyor. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 07.05.2026 09:17
Beşiktaş, bu sezon ligde ve kupada beklentilerin uzağında kaldı. Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-26 sezonuna başlayan siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarına erken veda sonrasında Norveçli teknik adam ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş'ta yönetim, son şampiyonluğun mimarı Sergen Yalçın'a takımı emanet etti ancak lig ve kupada başarı gelmedi.

Son iki haftaya girilirken ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah-beyazlılar, kupaya ise yarı finalde veda etti. Beşiktaş, Serdal Adalı yönetiminde bu sezonu da kupasız noktaladı.

AVRUPA'DA DA BAŞARIYA HASRET

Beşiktaş, son yıllarda Avrupa kupalarında da başarıya hasret kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde en son 2021-22 mücadele eden siyah-beyazlılar, grup aşamasını son sırada tamamladı.

Avrupa kupalarına 2022-23'te katılamayan Beşiktaş, 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi'ne grup, 2024-25'te ise UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından öteye gidemedi.

Siyah-beyazlılar, bu sezon da önce Avrupa Ligi, ardından Konferans Ligi'ne eleme turlarından sonra devam edemedi.

BEŞİKTAŞ'TA AYRILIK KARARI

Ligde kalan iki maçı formalite olarak oynayacak olan siyah-beyazlı ekipte ayrılıklar da netleşmeye başladı.

Özellikle merak edilen isimler opsiyonlu kiralananlardı. Bu oyuncularla yollar ayrılıyor.

Ara transferde alınan Devis Vasquez, Kristjan Asllani ile yazın kadroya dahil edilen Cengiz Ünder ve Jota Silva bonservislerine sahip olan kulüplere geri dönecek.

Kiralıklardan sadece El Bilal Toure'nin durumu netleşmedi. 15 milyon Euro opsiyonu bulunan Malili futbolcuyla ilgili kararın olumlu olması beklenmiyor.

