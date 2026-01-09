Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ta yeni kanat adayı Premier Lig’den!

Beşiktaş’ta yeni kanat adayı Premier Lig’den!

Beşiktaş'ta kanat takviyesi planlayan kurmaylar, Luis Henrique için Inter'den yanıt beklerken alternatifleri için harekete geçti. Beşiktaş'ın listesindeki adaya SABAH Spor ulaştı.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 09.01.2026 07:01
Beşiktaş’ta yeni kanat adayı Premier Lig’den!

Beşiktaş'ta kurmaylar, ara transfer ve tescil döneminde takıma kalite katacak bir kanat oyuncusu arayışında.

Beşiktaş’ta yeni kanat adayı Premier Lig’den!

Siyah-beyazlıların transfer listesinde ilk sırada Inter forması giyen Luis Henrique bulunuyor.

Beşiktaş’ta yeni kanat adayı Premier Lig’den!

YANIT BEKLENİYOR

İtalyan temsilcisi, Dumfries'ın sakatlığı sonrası forma giymeye başlayan Luis Henrique için "O bölgeye oyuncu almadan olmaz. Bizden haber bekleyin" yanıtını iletti.

Beşiktaş’ta yeni kanat adayı Premier Lig’den!

NABIZ YOKLUYORLAR

Beşiktaş'ta kurmaylar, Luis Henrique transferinin olmama ihtimalini göz önünde bulundurarak alternatif isimler üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş’ta yeni kanat adayı Premier Lig’den!

Bu doğrultuda listeye Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan Jhon Arias dahil edildi.

Beşiktaş’ta yeni kanat adayı Premier Lig’den!

Stopere düşünülen Emmanuel Agbadou için hali hazırda İngiliz kulübüyle temasta bulunan Beşiktaş'ın, Kolombiyalı futbolcu için hem kulübünün hem de oyuncu tarafının isteklerini araştırdığı gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş’ta yeni kanat adayı Premier Lig’den!

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Wolverhampton'ın yaz transfer döneminde Brezilya'nın Fluminense takımından 17 milyon euroya kadrosuna dahil ettiği Jhon Arias'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında.

Beşiktaş’ta yeni kanat adayı Premier Lig’den!

Jhon Arias'ın Haziran 2029 yılına kadar İngiltere temsilcisi Wolverhampton ile sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş’ta yeni kanat adayı Premier Lig’den!

Orta saha ve hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen Jhon Arias, bu sezon 22 maçta 1221 dakika sahada kalırken 1 gol atabildi.