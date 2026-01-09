Beşiktaş’ta yeni kanat adayı Premier Lig’den!

Beşiktaş'ta kurmaylar, ara transfer ve tescil döneminde takıma kalite katacak bir kanat oyuncusu arayışında. Siyah-beyazlıların transfer listesinde ilk sırada Inter forması giyen Luis Henrique bulunuyor. YANIT BEKLENİYOR İtalyan temsilcisi, Dumfries'ın sakatlığı sonrası forma giymeye başlayan Luis Henrique için 'O bölgeye oyuncu almadan olmaz. Bizden haber bekleyin' yanıtını iletti. NABIZ YOKLUYORLAR Beşiktaş'ta kurmaylar, Luis Henrique transferinin olmama ihtimalini göz önünde bulundurarak alternatif isimler üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda listeye Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan Jhon Arias dahil edildi. Stopere düşünülen Emmanuel Agbadou için hali hazırda İngiliz kulübüyle temasta bulunan Beşiktaş'ın, Kolombiyalı futbolcu için hem kulübünün hem de oyuncu tarafının isteklerini araştırdığı gelen bilgiler arasında. DEĞERİ 15 MİLYON EURO Wolverhampton'ın yaz transfer döneminde Brezilya'nın Fluminense takımından 17 milyon euroya kadrosuna dahil ettiği Jhon Arias'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında. Jhon Arias'ın Haziran 2029 yılına kadar İngiltere temsilcisi Wolverhampton ile sözleşmesi bulunuyor. Orta saha ve hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen Jhon Arias, bu sezon 22 maçta 1221 dakika sahada kalırken 1 gol atabildi.